Rusia dispuesta a escalar con Europa por activos congelados y cumbre de UE en Bruselas

En ese sentido, el primer ministro Bart De Wever advirtió la semana pasada en el Parlamento: “Bélgica nunca aceptará asumir a solas los riesgos de una operación así”. “Todos los riesgos financieros derivados de esta medida deben compartirse colectivamente. ‘Colectivamente’ significa que cada Estado miembro asumiría una parte igual del riesgo en función de su capacidad económica. Primero debemos acordar este principio políticamente y luego aplicarlo mediante disposiciones jurídicamente vinculantes. Sería inaceptable que un solo país soportara una carga desproporcionada”, dijo De Wever.

En medio de las diferencias al interior del bloque, los líderes de Europa presionan a Bélgica para que acepte el plan. Sin embargo, este país no da el brazo a torcer por los riesgos legales ante eventuales reclamos del Kremlin. La postura intransigente de Bélgica condiciona las negociaciones de este jueves entre los Veintisiete.

image La cumbre de la Unión Europea en Bruselas

Según trascendió, en los días previos a la cumbre, el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, mantuvo una cena de trabajo con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para analizar la base legal propuesta por el Ejecutivo comunitario.

Fuentes diplomáticas, consultadas por la agencia Europa Press, dijeron que la Comisión Europea le hizo llegar al gobierno belga que la propuesta de descongelar los fondos rusos incluye múltiples salvaguardias para que los riesgos que asuma Bélgica sean “lo más pequeños posible”. Las mismas fuentes afirmaron: “Políticamente, ahora le corresponde al Gobierno belga ceder”.

Sin embargo, el gobierno belga aún insiste en explorar alternativas “más seguras y transparentes” y volvió a plantear la emisión de deuda conjunta para conceder un préstamo a Ucrania. En tanto, los líderes de la UE se comprometieron este jueves a encontrar el dinero para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania, aunque Bélgica reiteró su firme oposición al uso de los activos congelados de Rusia.

El bloque busca utilizar 210 000 millones de euros de los activos soberanos de Moscú depositados en Euroclear, el depósito central de valores con sede en Bélgica, para garantizar un préstamo de 90 000 millones de euros a Kiev durante los próximos dos años. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, prometió que los líderes no abandonarían la cumbre hasta que se alcanzara un acuerdo. Un alto funcionario alemán dijo que había"una amplia disposición para llegar a un acuerdo" y agregó que había "movimiento".

“Vamos en la dirección correcta, pero aún no hemos llegado allí”, dijo el funcionario.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también asistió en persona a la reunión de este jueves en Bruselas, lo que aumentó la presión sobre Bélgica. "Espero sinceramente que podamos obtener una decisión positiva. Sin ella, Ucrania se enfrentará a un grave problema", declaró Zelensky a la prensa el jueves. "Hoy en día, depende de la voluntad política... S i Ucrania no cuenta con estos fondos, se encuentra en una posición mucho más débil. La tentación de [el presidente ruso Vladimir] Putin de intentar apoderarse de nosotros crece, porque nos encontramos en una situación de escasez de dinero para las necesidades básicas y para armas”, dijo.

De la vereda contraria, el primer ministro belga, Bart De Wever, declaró a la prensa este jueves por la mañana que no podía aprobar el texto hasta que se eliminaran ciertos obstáculos. "Aún no he visto ningún texto que me convenza de cambiar la postura de Bélgica. Espero verlo hoy, pero hasta ahora no lo hay", añadió.

Vladimir Putin llama "cerditos" a los líderes de Europa, a quienes acusa de querer despedazar a Rusia, y amenaza con apropiarse de más territorios de Ucrania en medio de las estancadas conversaciones de paz.

image

El presidente ruso Vladimir Putin criticó este miéres con extrema ferocidad las ideas “revanchistas” de los líderes europeos, a quienes llamó “cerditos”, argumentando que anhelan despedazar a Rusia para quedarse con sus ruinas.

Durante un discurso ante la plana mayor del Ejército, Putin dijo a viva voz que tomaría más territorio de Ucrania por la fuerza si Kiev y los políticos europeos, a quienes calificó de "cerditos", frenan las "iniciativas de paz", en referencia a la propuesta de paz estadounidense, la cual se halla estancada a la espera del veredicto de Volodymyr Zelensky y Bruselas, tras haber obtenido luz verde de parte de Moscú —debido a que la iniciativa incluye una cesión territorial ucraniana para el Kremlin—.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del apso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", dijo Putin ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa ruso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clashreport/status/2001263806165692765?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001263806165692765%7Ctwgr%5E593f4fbb5b35e74b60299ab06486869e3cd3667d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fvladimir-putin-tilda-cerditos-lideres-europa-y-promete-tomar-mas-ucrania-n615423&partner=&hide_thread=false Putin:



European “little pigs” joined the work of the Biden administration in the hope of profiting from the collapse of our country.



They wanted to regain what they had lost in previous historical periods and tried to take revenge. pic.twitter.com/AeOXyyu238 — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

Putin tilda de "cerditos" a los líderes de Europa y amenaza con apropiarse de más terrenos de Ucrania

Según el líder ruso Vladimir Putin, Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania ya sea por los medios diplomáticos o militares, afirmando, además, que buscará ampliar una “zona de amortiguación en el país”, y coincidiendo con lo estipulado en el plan de paz estadounidense que contempla la cesión de territorio ucraniano a Moscú, incluida la península de Crimea, partes del Donbás (Donetsk y Lugansk) y las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en el 2022).

image Rusia y la Casa Blanca aguardan a Kiev y Bruselas para que acepten el plan de paz estadounidense, catalogado por Europa como "prorruso", el cual estipula la entrega de territorios ucranianos a Moscú e incluye la no aspiración por parte de Ucrania de pertenecer algún día a la OTAN y la reducción del Ejército ucraniano.

En las declaraciones de este miércoles con motivo de reunión anual del Ministerio de Defensa, Putin también subrayó que, a pesar de las tensiones actuales con Europa debido a la guerra en Ucrania, considera que en algún momento el diálogo y la diplomacia con Bruselas se restablecerá.

"En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", sostuvo. Asimismo, el máximo jefe de Estado de Rusia aseguró que el gobierno de Donald Trump realmente está demostrando su disposición a poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera entre los dos pueblos eslavos.

image Zelensky, Trump y Putin | FOTO DE ARCHIVO

En tanto, la Comisión Europea se encuentra en una escalada con el Kremlin debido al plan europeo que propone enviar a Ucrania todo el dinero de los activos rusos congelados, una iniciativa que Bélgica y Hungría estarían decididas a bloquear.

En ese sentido, Bruselas plantea que Kiev extorsione directamente a Rusia, es decir, retenga el dinero de los activos rusos y ofrezca devolverlo a Rusia solamente si esta pone fin a la guerra y acepta recompensar los daños en infraestructura. Si no lo acepta, ese dinero se destinará al frente de guerra ucraniano y a la reconstrucción del país.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump presiona a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y le concede solo unos "días" hasta Navidad para una respuesta al plan de paz estadounidense, el cual estipula que Ucrania debe ceder territorios a Rusia. De cualquier manera, si acepta o no, Kiev ya perdió.

Zelensky “tendrá que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas”, dijo Trump el lunes por la noche en una entrevista con Politico, y agregó que Ucrania “está perdiendo”.

