Discurso mesiánico de Donald Trump en el repaso de su 1er año: Bono a militares y dardo a Biden

Embed - Discurso de Trump a EE.UU.: prioridades de la Casa Blanca y agenda política

Según CNN, el discurso de Trump se centró por completo en Joe Biden, no dejando un mensaje económico convincente en un contexto signado por el creciente descontento social.

Los propios votantes republicanos podrían darle la espalda en las próximas elecciones legislativas, según las últimas encuestas, debido a que la inflación se ha mantenido firmemente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, el mercado laboral muestra preocupantes indicios de desaceleración, y los trabajadores administrativos están especialmente preocupados por sus perspectivas. La tasa de desempleo subió al 4,6% en noviembre, su nivel más alto en más de cuatro años.

Lo más destacado del discurso para repasar su 1er año

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en su discurso de este miércoles desde la Casa Blanca, para repasar su primer año de gestión desde el retorno al poder, inculpó a su predecesor Joe Biden por el estado del país cuando asumió el cargo.

Trump enumeró una larga lista de agravios para la administración de Biden, incluyendo fronteras “abiertas”, malos acuerdos comerciales y un Gobierno federal “enfermo y corrupto”.

“Nuestra frontera es segura ahora”, alardeó el mandatario, que dijo que había acabado con la invasión de criminales que otros países como Venezuela liberan para mandarlos a Washington.

image Trump abrió su discurso atacando a los inmigrantes y al sistema político anterior.

También promocionó la legislación que extendió los recortes impositivos, impulsó el gasto en defensa y fronteras para “hacer Estados Unidos grande otra vez” (MAGA) y redujo el despilfarro desde los fondos públicos para los programas sociales, los cuales formaban parte de la política asistencialista de la era demócrata.

Además, anunció con bombos y platillos una ayuda extra de 1.776 dólares a los militares en servicio activo, los grandes afectados entre octubre y noviembre durante el cierre de gobierno de 43 días, el cual los dejó más de un mes sin sueldo, tal como otros empleados públicos.

Ese shutdown fue el más largo de la historia estadounidense, paralizando la economía, el sistema de control de tráfico aéreo y frenando un programa de ayuda alimentaria para más de 42 millones de estadounidenses. El cierre tuvo que ver con la falta de acuerdo bipartidista sobre el presupuesto porque no incluía la extensión de los subsidios federales al Medicare/Obamacare (seguro médico popular), una demanda de los demócratas.

En cuanto al anuncio de este miércoles del cheque de 1.776 dólares para los militares, Trump lo bautizó como el "Dividendo Guerrero" y dijo que se pagaría con los ingresos arancelarios.

“Los militares recibirán un dividendo especial, al que llamamos dividendo guerrero antes de Navidad, un dividendo guerrero en honor a la fundación de nuestra nación en 1776”, dijo Trump desde la Sala Diplomática de la Casa Blanca, decorada para las fiestas. “Nadie lo merece más que nuestros militares”, agregó.

“Obtuvimos mucho más dinero de lo que cualquiera pensaba gracias a los aranceles, y la ley nos ayudó. Nadie lo merece más que nuestras Fuerzas Armadas, así que felicidades a todos”, afirmó Trump. “Y los cheques ya están en camino”, sentenció.

Del mismo modo, el presidente estadounidense vanaglorió la labor de su Gobierno, resaltando la actual política de inmigración contra los ilegales y destacando los operativos y redadas internacionales para desbaratar el flujo transnacional de drogas hacia Washington. A su vez, defendió el modelo económico de su gestión y se tiró flores al afirmar que ha puesto "fin a ocho guerras".

Asimismo, repitió su afirmación falsa de que ha habido “US$ 18 billones” en inversiones en Estados Unidos durante su segundo mandato.

Por su parte, promocionó por cadena nacional sus acuerdos sobre precios de medicamentos y el nuevo sitio TrumpRx, tras haber pactado con empresas farmacéuticas que, según él, reducirán los precios de los medicamentos.

Los costos de sus medicamentos van a disminuir considerablemente. Utilicé la amenaza de aranceles para lograr que países extranjeros, que nunca lo habrían hecho, pagaran el costo de esta gran reducción Los costos de sus medicamentos van a disminuir considerablemente. Utilicé la amenaza de aranceles para lograr que países extranjeros, que nunca lo habrían hecho, pagaran el costo de esta gran reducción

Donald Trump amagó hacer un anuncio sobre Venezuela, pero fue puro humo: Lapidario contra los somalíes

En cadena nacional durante este miércoles desde la Casa Blanca, Donald Trump no anunció acciones concretas contra Venezuela, como dijo Tucker Carlson que lo haría esa noche, lo que sí, repasó logros de su gestión y defendió su política migratoria.

El Jefe de Estado norteamericano afirmó en su discurso, con motivo de repasar su primer año de gestión, que los inmigrantes “se están yendo a sus países”, y aseguró que ese proceso permitió que “ sus propiedades queden en manos de los estadounidenses”, una frase que generó repercusión y debate inmediato.

“Que Venezuela devuelva el petróleo que nos ha robado”, exclamó Trump este miércoles, dejando claro que no solo le preocupa el tráfico de drogas y que planea asfixiar económicamente al régimen de Maduro, al que ya le ha incautado un petrolero iraní, que transportaba crudo venezolano, en el marco de la nueva orden de Washington de bloquear petroleros sancionados cerca de las costas de Caracas.

image

Además, en su discurso de este miércoles volvió a atacar a los somalíes, argumentando que son un ejemplo de personas que han corrompido “el sistema”.

“Al final, el Gobierno sirve al ciudadano de Estados Unidos productivo, patriota y trabajador, o sirve a quienes infringen las leyes, engañan al sistema y buscan poder y beneficio a expensas de nuestra nación”, expresó Trump.

“Miren Minnesota, donde los somalíes se han apoderado de la economía del estado y han robado miles de millones de dólares de Minnesota y, de hecho, de Estados Unidos. Y vamos a ponerle fin a esto”, continuó, arremetiendo de lleno contra los inmigrantes somalíes en Minnesota tras el tiroteo en Washington de dos miembros de la Guardia Nacional por un afgano que abrió fuego.

Trump ha llamado “basura” a los somalíes y ha criticado a la diputada somalí nacionalizada como estadounidense, Ilhan Omar, de Minnesota, a quien acusa de haberse "casado con su hermano para obtener la ciudadanía". En el último tiempo, ha lanzado operativos migratorios dirigidos a inmigrantes somalíes indocumentados en Minneapolis y Saint Paul.

La Casa Blanca acuerda con farmacéuticas para bajar precio de los medicamentos

Trump anunció este miércoles que llegó a acuerdos de precios de “Nación Más Favorecida” con cinco fabricantes de medicamentos para reducir el precio de los vendidos en Estados Unidos, al nivel más bajo. Como parte de estos acuerdos, las compañías venderán medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico subsidiado con fondos federales, y fijarán precios nuevos.

Según Wall Street Journal y CNN, ciertos medicamentos estarán disponibles desde US$ 149 al mes y más afiliados de Medicare podrán acceder a ellos, al mismo tiempo que las farmacéuticas se han comprometido a participar en la nueva plataforma en línea TrumpRx, que estará disponible en enero, donde habrá medicamentos con descuentos y disponibles, incluso, para quienes no tengan seguro médico.

