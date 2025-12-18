¿Chau compras en Chile? Tras el triunfo de Kast, el dólar quedó en mínimos que no se veían desde 2024

Desde el mercado explican que la victoria de Kast, con más del 58% de los votos y un amplio dominio territorial, fue interpretada como una señal de mayor previsibilidad política. "El resultado electoral redujo la incertidumbre regulatoria y generó expectativas de un clima más favorable para la inversión", señaló Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

A este escenario político se sumaron factores externos que reforzaron la apreciación del peso chileno. El precio del cobre, principal producto de exportación del país, mostró un fuerte repunte: los futuros en el Comex de Nueva York subieron 1,47% hasta los US$5,37, mientras que el valor spot en Londres alcanzó máximos históricos en la Bolsa de Metales. En paralelo, el Dollar Index retrocedió 0,14% frente a una canasta de monedas, debilitando al billete verde a nivel global.

Argentinos, complicados

Tour de compras online en Chile desde Argentina: La plataforma que entrega en tu domicilio

Para los argentinos, sin embargo, la fortaleza del peso chileno no es una buena noticia, ya que con un dólar más barato en Chile, los precios medidos en moneda estadounidense resultan más altos.

Esto obliga a recalcular presupuestos, especialmente para quienes planean viajes de compras o vacaciones. Además, la cotización del dólar en Chile es clave para los consumos con tarjeta de crédito, ya que esos gastos se convierten tomando como referencia el tipo de cambio local.

Por ese motivo, muchos argentinos optan por llevar dólares en efectivo y cambiarlos en casas de cambio chilenas. En contraste, en el mercado informal argentino, las "cuevas" suelen ofrecer alrededor de 1.600 pesos chilenos por cada 1.000 pesos argentinos, una relación que también se ve afectada por la reciente apreciación de la moneda trasandina.

Así, mientras el mercado chileno festeja el nuevo escenario político y económico, los turistas argentinos enfrentan un verano más caro del otro lado de la cordillera.

