El resultado de la elección presidencial en Chile no solo reconfiguró el escenario político del país vecino, sino que también tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros. Se fortaleció el peso chileno, y por ende, elevó para los argentinos el costo de viajar y comprar al otro lado de la cordillera.
YA NO SERÁ BARATO
¿Chau compras en Chile? Tras el triunfo de Kast, el dólar quedó en mínimos que no se veían desde 2024
El triunfo de Kast en Chile tuvo su impacto inmediato en los mercados: el dólar cayó a niveles que no se registraban desde 2024 y encareció las compras de los argentinos.
Tras el contundente triunfo de José Antonio Kast frente a Jeannette Jara, el dólar alcanzó niveles mínimos que no se veían desde septiembre de 2024, una reacción que fue leída como una señal de confianza por parte de los inversores.
Y ello, pese a que el nuevo presidente asumirá recién en marzo. Parece que los operadores financieros comenzaron a anticiparse al cambio de ciclo. Y la consecuencia más visible fue la baja sostenida del dólar en el mercado chileno, que terminó encareciendo las compras y los viajes para los argentinos que planean cruzar la cordillera durante el verano.
El dólar en Chile
En la apertura de este jueves 18 de diciembre, el dólar estadounidense se negocia en torno a los 918,03 pesos chilenos en promedio, con una leve suba del 0,07% respecto de la rueda previa, cuando había cerrado en 917,39 pesos.
Sin embargo, la tendencia de fondo sigue siendo bajista: a comienzos de la semana la divisa llegó a cotizar cerca de los 903 pesos, acumulando cinco caídas consecutivas y una contracción superior a los 20 pesos chilenos. Antes del balotaje, superaba los 930 pesos.
Desde el mercado explican que la victoria de Kast, con más del 58% de los votos y un amplio dominio territorial, fue interpretada como una señal de mayor previsibilidad política. "El resultado electoral redujo la incertidumbre regulatoria y generó expectativas de un clima más favorable para la inversión", señaló Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.
A este escenario político se sumaron factores externos que reforzaron la apreciación del peso chileno. El precio del cobre, principal producto de exportación del país, mostró un fuerte repunte: los futuros en el Comex de Nueva York subieron 1,47% hasta los US$5,37, mientras que el valor spot en Londres alcanzó máximos históricos en la Bolsa de Metales. En paralelo, el Dollar Index retrocedió 0,14% frente a una canasta de monedas, debilitando al billete verde a nivel global.
Argentinos, complicados
Para los argentinos, sin embargo, la fortaleza del peso chileno no es una buena noticia, ya que con un dólar más barato en Chile, los precios medidos en moneda estadounidense resultan más altos.
Esto obliga a recalcular presupuestos, especialmente para quienes planean viajes de compras o vacaciones. Además, la cotización del dólar en Chile es clave para los consumos con tarjeta de crédito, ya que esos gastos se convierten tomando como referencia el tipo de cambio local.
Por ese motivo, muchos argentinos optan por llevar dólares en efectivo y cambiarlos en casas de cambio chilenas. En contraste, en el mercado informal argentino, las "cuevas" suelen ofrecer alrededor de 1.600 pesos chilenos por cada 1.000 pesos argentinos, una relación que también se ve afectada por la reciente apreciación de la moneda trasandina.
Así, mientras el mercado chileno festeja el nuevo escenario político y económico, los turistas argentinos enfrentan un verano más caro del otro lado de la cordillera.
