Javier Milei en éxtasis por el triunfo en Chile del pinochetista Kast: Pero este no es "outsider"

Kast se reunió en La Moneda con Gabriel Boric: Transpaso en "paz"

José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile, se reunió este lunes en el palacio de La Moneda con el actual presidente Gabriel Boric —a quien Javier Milei ha catalogado de "zurdo de mierda"— demostrando que, pese a las diferencias ideológicas, aboga por el republicanismo y los buenos modales para poder llevar a cabo una transición demócratica en paz.

Ambos líderes comenzaron la etapa de transición de Gobiernos que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asuma oficialmente el poder.

Kast acudió a La Moneda, en pleno centro de Santiago, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió. También estuvo acompañado por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz.

En tanto, el domingo a la noche, Kast confirmó que renuncia al Partido Republicano y afirmó que será "el Presidente de todos los chilenos"

Para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, del cual soy uno de sus fundadores, pero entiendo que lo que se necesita hacia adelante es un Presidente de todos los chilenos Para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, del cual soy uno de sus fundadores, pero entiendo que lo que se necesita hacia adelante es un Presidente de todos los chilenos

Quién es José Antonio Kast: hijo de un nazi, antimapuche y devoto de Augusto Pinochet

El ultraconservador José Antonio Kast (Partido Republicano) es el nuevo presidente electo de Chile tras derrotar en las urnas del domingo a la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista), por más de 16 puntos.

Católico apostólico romano y con 9 hijos, asiste a misa todos los domingos. Acérrimo crítico del matrimonio igualitario y del aborto, en 2007 trató de prohibir la píldora anticonceptiva de emergencia en Chile.

Él es devoto del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, un movimiento católico fundado en 1914 por el sacerdote Josef Kentenich, profesor en el Seminario Menor de los Padres Palotinos en el valle de Schoenstatt, Alemania (el nombre significa "lugar hermoso").

Su padre, Michael Kast, fue miembro de las Juventudes Hitlerianas y militante del Partido Nazi, en el que se inscribió en 1942. Pero no sólo su padre fue una oveja negra en la familia, ya que su hermano fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Lejos de tapar esa mugre en la historia familiar, Kast la reivindica y la enaltece. Es más, en una entrevista en 2017, llegó a decir: “si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”. En 1988, incluso, había apoyado la opción del 'Sí' que pedía la continuidad del dictador en un plebiscito.

image José Antonio Kast y Javier Milei

Hijo de inmigrantes alemanes, admirador de Bolsonaro y quien ha lanzado grandes elogios a Javier Milei, Kast se acercó este último tiempo al populismo de derecha, lanzó un álbum de música y desplegó una serie de promesas de campaña, cuasi eslogans, de restaurar el orden y los valores cristianos y familiares.

Al inicio de su campaña, dio un ultimátum de 133 días a los inmigrantes ilegales para abandonar inmediatamente Chile, amenazando con sanciones y multas severas a quienes no lo cumplieran, confiando en que ganaría en las urnas de este domingo, lo que finalmente pasó.

Durante toda su campaña prelectoral se comprometió a poner “orden” en Chile, a crear puestos de trabajo y a combatir al narcotráfico y al “terrorismo mapuche”, según lo manifestó en el último debate presidencial, donde cerró su oratoria con un “Dios los bendiga”.

“El tiempo se acabó. El de los discursos, de las franjas, de las mentiras, de las consignas. Hoy comienza una nueva etapa. Me comprometo que el 15 de diciembre (un día después de la segunda vuelta) voy a estar trabajando desde muy temprano para recuperar la seguridad, el trabajo, para pasar del desorden al orden. Soy José Antonio Kast y quiero ser Presidente de la República para que ese cambio real se haga realidad. La fuerza del cambio viene en camino y que Dios nos bendiga”, sentenció.

En su discurso del debate dijo que apoyaba reducir las penas para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), así como también para los policías condenados por la represión del 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñeyra.

En otro momento del debate, acusó a la izquierda de tener los “oídos tapados por ideología”, puntualmente cuando fue consultado sobre las diversidades sexuales en Chile. Según el republicano, su partido respeta la “dignidad humana” y “jamás hemos usado una consigna para ganar unos votos más”.

El ultraderechoso cargó más de una vez contra el Gobierno de Gabriel Boric, recordando los casos del suicidio de un empleado en el ministerio de Hacienda, la muerte de un trabajador en el Palacio de La Moneda y la funcionaria que acusó al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de abuso sexual. Dijo en el debate que muchos prejuicios se han instalado desde los sectores de la izquierda y acusó de tener los “oídos tapados por ideología” a este sector político.

Este ultracatólico del Movimiento Apostólico de Schoenstatt incluso prometió en campaña "erradicar el terrorismo y recuperar el territorio" de la tiranía de los grupos criminales mapuches que realizan ataques incendiarios y asaltos a camiones federales en la región de La Araucaria, zona en disputa con el grupo radicalizado.

De hecho, Kast presentó un plan titulado "La Araucanía chilena", un programa que busca eliminar la “violencia terrorista” y devolver la autoridad del territorio al Estado, debido a que, tal como partió fustigando, “se supone que aquí el gobierno tiene todo bajo control, pero todos sabemos que no es así”.

