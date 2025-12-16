Pluspetrol, la petrolera que opera La Calera y Bajo del Choique en Vaca Muerta, presentó la mejor oferta para asegurarse por más de 50 años el acceso a un gasoducto de exportación hacia Chile. Específicamente, ofertó contratar hasta el año 2078 (por 52 años a partir del 1º de enero de 2026) capacidad en la red de Transportadora de Gas del Norte (TGN) por 4,1 MMm3/día de gas para comercializar el fluido hacia el mercado chileno a través del gasoducto de GasAndes.
INÉDITO
Pluspetrol y la sorprendente apuesta hasta el 2078: ¿Tanto promete Vaca Muerta?
Pluspetrol sorprendió con su oferta para contratar hasta el año 2078 (¡más de 50 años!) capacidad en la red de TGN para exportar gas a Chile. Pero, ¿tanto promete el proyecto gasífero en Vaca Muerta?
Lo que sorprendió de la iniciativa, sin dudas, fue la extensión temporal de la cual no hay antecedentes. ¿Tanto promete el proyecto gasífero en Vaca Muerta?
De lo que no quedan dudas es que Pluspetrol busca convirtiéndose en un actor clave en la exportación de gas desde Vaca Muerta.
TGN realizó la licitación para asignar capacidad de exportación de gas natural hacia Chile, y llevó adelante un open season a pedido de la empresa Colbún, una de las principales generadoras de energía del país trasandino, que está interesada en cerrar contratos de compra de gas a largo plazo desde la Argentina.
Pluspetrol, una de las petroleras más activas en Vaca Muerta a partir de la explotación de dos yacimientos insignia como La Calera y Bajo del Choique, presentó allí la oferta para contratar capacidad de transporte de la red de TGN (desde Tratayén hacia La Mora) por más de 50 años, dato que cuantifica la longevidad que promete tener el proyecto de desarrollo de gas desde Vaca Muerta y pone en evidencia que el desafío de los productores de gas en Neuquén radica en asegurarse mercados para colocar el fluido extraído en la cuenca Neuquina.
La apuesta a Chile
A partir del gas producido en La Calera, Pluspetrol se convirtió desde mayo de 2025 en el principal exportador de gas hacia Uruguay. Pero nadie esperaba una oferta por un plazo de tiempo tan abultado para la exportación hacia Chile.
De todas maneras, no es la primera vez que Pluspetrol sorprende... En efecto, fue la empresa, que a fines de 2024 pagó US$1700 millones por los activos de ExxonMobil en Neuquén y hoy es el mayor productor de gas asociado del país (gas que extrae desde La Calera). Claro está ahora que Pluspetrol no solo apunta a quedarse con buena parte del mercado doméstico de gas, sino que también aspira a avanzar sobre el mercado de exportación hacia Chile.
En el open season realizado ayer, según el sitio especializado EconoJournal, EcoGas, la compañía que controla Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, ofertó contratar transporte por 700.000 m3/día para cubrir la demanda prioritaria (residencial) de Mendoza. Por eso, antes de formalizar la adjudicación de los 4,8 MMm3/día que puso a disposición, TGN debe esperar el aval del Enargas, el ente regulador que debe convalidar la propuesta presentada por EcoGas.
El open season no implicará, en principio, que la empresa transportista —que tiene como accionistas co-controlantes a Tecpetrol y CGC— tenga que realizar inversiones para ampliar su red de gasoductos. El concurso de ayer sólo contempla asignar capacidad de transporte existente. Sin embargo, la cantidad de ofertas presentadas podría habilitar esa posibilidad hacia futuro...
Otras noticias de Urgente24
La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York
Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"
Teniente General Carlos Presti, The Green Minister
Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre