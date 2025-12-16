Pluspetrol y la sorprendente apuesta hasta el 2078: ¿Tanto promete Vaca Muerta?

La apuesta a Chile

image Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol.

A partir del gas producido en La Calera, Pluspetrol se convirtió desde mayo de 2025 en el principal exportador de gas hacia Uruguay. Pero nadie esperaba una oferta por un plazo de tiempo tan abultado para la exportación hacia Chile.

De todas maneras, no es la primera vez que Pluspetrol sorprende... En efecto, fue la empresa, que a fines de 2024 pagó US$1700 millones por los activos de ExxonMobil en Neuquén y hoy es el mayor productor de gas asociado del país (gas que extrae desde La Calera). Claro está ahora que Pluspetrol no solo apunta a quedarse con buena parte del mercado doméstico de gas, sino que también aspira a avanzar sobre el mercado de exportación hacia Chile.

Pluspetrol produjo en noviembre más de 20.000 barriles diarios (bbl/d) de crudo desde Bajo del Choique (tiene el objetivo de llegar a 120.000 barriles hacia fines de la década) y más de 25.000 bbl/d de petróleo y más de 12 MMm3/día de gas desde La Calera Pluspetrol produjo en noviembre más de 20.000 barriles diarios (bbl/d) de crudo desde Bajo del Choique (tiene el objetivo de llegar a 120.000 barriles hacia fines de la década) y más de 25.000 bbl/d de petróleo y más de 12 MMm3/día de gas desde La Calera

En el open season realizado ayer, según el sitio especializado EconoJournal, EcoGas, la compañía que controla Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, ofertó contratar transporte por 700.000 m3/día para cubrir la demanda prioritaria (residencial) de Mendoza. Por eso, antes de formalizar la adjudicación de los 4,8 MMm3/día que puso a disposición, TGN debe esperar el aval del Enargas, el ente regulador que debe convalidar la propuesta presentada por EcoGas.

El open season no implicará, en principio, que la empresa transportista —que tiene como accionistas co-controlantes a Tecpetrol y CGC— tenga que realizar inversiones para ampliar su red de gasoductos. El concurso de ayer sólo contempla asignar capacidad de transporte existente. Sin embargo, la cantidad de ofertas presentadas podría habilitar esa posibilidad hacia futuro...

Otras noticias de Urgente24

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York

Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"

Teniente General Carlos Presti, The Green Minister

Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre