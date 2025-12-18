Lula (Brasil) como mediador entre Donald Trump (USA) y Nicolás Maduro (Venezuela)

¿Cuáles son los intereses de otros que la gente aún no sabe? ¿Cuáles son los intereses de otros que la gente aún no sabe?

A pesar de que la Casa Blanca justifica esto último bajo el pretexto de ser una ofensiva contra el crimen organizado transnacional, lo cierto es que Brasil y Colombia dudan de esta versión oficial de Trump y, de hecho, temen que sea un intento de Estados Unidos de meter sus narices en la región y expropiar sus recursos naturales.

“Me preocupa lo que está por detrás porque no puede ser solo la caída de Maduro. ¿Qué otros intereses hay que no sabemos?”, se preguntó Lula, quien contó que ya le transmitió a Trump que no iba a ganar nada “pegando tiros” en la región. “Nosotros no queremos una guerra aquí, en nuestro continente”, lanzó Lula.

"Todos los días vemos amenazas y estamos preocupados", admitió el mandatario del país vecino de Venezuela.

“Todos los días vemos amenazas y estamos preocupados”, admitió el mandatario del país vecino de Venezuela.

“Nunca nadie dice de manera concreta por qué es necesaria esta guerra. No sé si el interés es el petróleo de Venezuela, los minerales críticos, no sé si el interés son las tierras raras. El hecho es que nadie pone sobre la mesa lo que quiere”, afirmó.

Donald Trump aumenta la presión contra el gobierno de Maduro, al que cataloga de "organización terrorista", y ordena el "bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. "Quiero recuperar todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”, afirma.

image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la apuesta y elevó el tono contra el gobierno de Niás Maduro, al anunciar este martes un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” como parte de su política para estrangular a la economía del régimen chavista y lograr su exilio forzado, mientras, a la par, continúa con los ataques en el Caribe contra supuestas narcolanchas, al límite de violar la soberanía de Caracas.

A seis días de la incautación frente a las costas de Venezuela de un petrolero iraní, la administración de Donald Trump, la cual ya ha dispuesto el cierre del espacio aéreo venezolano y anticipado que el líder chavista “tiene los días contados”, declaró este martes al gobierno de Nicolás Maduro como una “organización terrorista extranjera”, y, basado en esta nueva designación, ordenó el “bloqueo total y completo” de buques petroleros que entren y salgan del país caribeño.

“Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA”, anunció el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

De acuerdo con Trump, la nueva medida se mantendrá "hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente".

image El mensaje de Trump en Truth Social

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente", sentenció en la misma publicación.

En el posteo en Truth Social, Trump acusó al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados "para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Al mismo tiempo, cuestionó la política migratoria de su antecesor estadounidense, Joe Biden, a la que tildó de "débil e inepta" y aseguró que "los inmigrantes ilegales y criminales" que llegaron desde Venezuela a Estados Unidos, durante el mandato demócrata, están siendo deportados.

En el posteo en Truth Social, Trump acusó al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados ”para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Al mismo tiempo, cuestionó la política migratoria de su antecesor estadounidense, Joe Biden, a la que tildó de “débil e inepta” y aseguró que “los inmigrantes ilegales y criminales” que llegaron desde Venezuela a Estados Unidos, durante el mandato demócrata, están siendo deportados.

Panorama de escalada entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Venezuela

La nueva designación del régimen venezolano como "organización terrorista" se enmarca en el actual contexto de despliegue militar y naval estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, mediante el cual, desde agosto, Washington ataca con letalidad a rudimentarias barcazas de supuestos narcotraficantes bajo el pretexto de liderar un operativo de lucha contra el flujo internacional de drogas y desbaratar las rutas del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, bandas transnacionales a las que el Departamento de Estado estadounidense vincula con Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a lanzar este fin de semana una serie de nuevas amenazas contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, justo cuando aviones caza F-18 estadounidenses fueron avistados por radar en el espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de dos aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald R. Ford.

image Desde septiembre se han detectado por radar varios bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolando el Caribe, dando vueltas alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.

“Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, dijo el viernes Trump a los periodistas que le preguntaron sobre la tensión con Venezuela en una rueda de prensa en el Salón Oval . Luego matizó ligeramente su comentario señalando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela".

“No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró Donald Trump en días recientes.

También aseguró que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “tiene sus días contados”, tras no haber obtenido lo que quería en la conversación telefónica con el líder chavista, a quien le ofreció asilo en Cuba si se retiraba del poder, pero este lo rechazó por completo, obligando a Washington a cerrar el espacio aéreo venezolano como anticipo de una nueva fase de ataques terrestres.

Trump no descartó una intervención militar estadounidense en Venezuela, a pocos meses de haber habilitado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país caribeño.

“En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar”, dijo Trump, afirmando que consideraba usar a las tropas estadounidenses en zonas terrestres donde el narcotráfico se encuentra muy activo, como Colombia y Venezuela.

La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, acusó directamente a Nicolás Maduro de ser el cabecilla del Cártel de los Soles, designado recientemente como organización terrorista extranjera por parte de Washington. Estados Unidos afirma que esta banda transnacional, junto con el cártel venezolano Tren de Aragua, financian al chavismo y que este obtiene grandes sumas de dinero a través del tráfico de fentanilo —un opioide más potente que la morfina— que está diezmando a los jóvenes en Estados Unidos, a tal punto que representa una crisis de salud pública en el país.

“Los narcotraficantes y sus cómplices en el poder deben saber que están en la mira y que Estados Unidos tiene derecho —y el deber— de defenderse de la ola de drogas que azota a nuestro país”, sostuvo el mandatario.

image Mientras Trump acecha a Maduro, Rusia y Bielorrusia le ofrecen asilo.

En medio de este panorama de amenazas injerencistas de Estados Unidos sobre Venezuela, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que su país está dispuesto a dar asilo político a Nicolas Maduro si el mandatario chavista decide abandonar Caracas. No obstante, aclaró que aún se no ha discutido formalmente sobre esa posibilidad, según recoge BELTA y Newsmax TV.

Del mismo modo, el gobierno de Rusia también se ofreció extraoficialmente a brindar asilo a Nicolás Maduro frente a un hipotético exilio forzado dada la injerencia de Donald Trump en Venezuela. En la conversación que mantuvieron ambos mandatarios, según el Kremlin, Putin “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

El líder de Rusia, según el comunicado, “subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. Al mismo tiempo agregó que Putin le manifestó que continuará apoyando a Venezuela y que puso a disposición su “capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Por su parte, en Latinoamérica, el gobierno de Colombia declaró la semana pasada que no descarta otorgar asilo a Nicolás Maduro, en pleno contexto de pie de guerra entre Venezuela y Donald Trump, el cual ya anticipó que habrá ataques terrestres en Caracas.

