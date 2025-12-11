Colombia ofrece asilo a Nicolás Maduro ante un exilio forzado por Trump

También se ha mencionado a Cuba como posible país de acogida, dada su cercanía política con Caracas.

Asimismo, la canciller aseveró que el objetivo del gobierno colombiano es que Venezuela pueda sortear la actual crisis política y que avance hacia una transición ordenada, institucional y pacífica, a la que describió como “el escenario deseado”.

Villavicencio también reiteró el compromiso del gobierno de Gustavo Petro para mediar en la actual escalada entre Washington y Venezuela, la cual ha sido activada en agosto cuando el presidente Donald Trump dispuso el inicio del depliegue militar estadounidense el Caribe, muy cerca de la soberanía de Caracas, en el marco de su plan de lucha contra el narcotráfico.

En simultáneo al inicio del asedio de Trump en el Caribe, el Departamento de Estado estadounidense duplicaba la recompensa millonaria por el paradero de Maduro, a quien acusa de ser el líder del Cártel de los Soles, una banda transnacional que se apoderó de suburbios enteros en EE.UU. a través del tráfico de fentanilo y cocaína.

“La situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, si requieren que debe haber una etapa de transición, quiere decir que Maduro saldría. Eso seguramente sería una solución para la situación que ahora estamos viviendo. Hasta ahora no nos han pedido mediar. Ellos están hablando y deben hablar para encontrar un acuerdo, pero es una cosa que corresponde a ellos dos y a quienes acepten como mediadores”, detalló la canciller de Colombia.

Un día antes de sus declaraciones, el presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Gustavo Petro, mandatario de Colombia, que "será el siguiente" después de Maduro.

El líder estadounidense afirmó que Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga".

"Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben y la venden directamente a Estados Unidos", dijo.

En septiembre, Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".

