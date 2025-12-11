El canciller de Colombia abrió este jueves la posibilidad de que su país le brinde asilo a Nicolás Maduro, en medio de los rumores de una inminente intervención estadounidense en Venezuela, luego de que Donald Trump ordenara el cierre del espacio aéreo venezolano, se comunicara con el líder chavista para presionar su salida del poder y amenazara con llevar a cabo ataques terrestres en Caracas.
PARADERO CONOCIDO
Colombia ofrece asilo a Nicolás Maduro ante un exilio forzado por Trump
El Gobierno de Colombia no descarta otorgar asilo a Nicolás Maduro en pleno contexto en pie de guerra entre Venezuela y Donald Trump, quien anticipó que habrá ataques terrestres en Caracas.
En pleno contexto de escalada de tensiones entre Caracas y Washington, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo que el gobierno de Gustavo Petro podría darle asilo al presidente venezolano Nicolás Maduro ante un hipotético escenario de intervención militar en Venezuela, aunque aseguró que un asedio estadounidense aún continúa siendo improbable que suceda.
En una entrevista con Caracol Radio, Villavicencio explicó que “en el momento de tensión que existe, pues hay que negociar, y seguramente, si Estados Unidos exige una transición o un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar. Y si esa salida implica que deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”.
Maduro con "las puertas abiertas" de Colombia (posible asilo)
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, afirmó este jueves que Nicolás Maduro "tendría las puertas abiertas" de Colombia, aunque aseguró que probablemente preferiría un destino “más distante y seguro”.
A pesar de no nombrar directamente al destino alternativo a Colobia, se puede inferir que Nicolás Maduro podría ser asilado en algún país de Medio Oriente afín a Teherán, o en Moscú, debido a las alianzas comerciales que Caracas mantiene con Irán y Rusia.
También se ha mencionado a Cuba como posible país de acogida, dada su cercanía política con Caracas.
Asimismo, la canciller aseveró que el objetivo del gobierno colombiano es que Venezuela pueda sortear la actual crisis política y que avance hacia una transición ordenada, institucional y pacífica, a la que describió como “el escenario deseado”.
Villavicencio también reiteró el compromiso del gobierno de Gustavo Petro para mediar en la actual escalada entre Washington y Venezuela, la cual ha sido activada en agosto cuando el presidente Donald Trump dispuso el inicio del depliegue militar estadounidense el Caribe, muy cerca de la soberanía de Caracas, en el marco de su plan de lucha contra el narcotráfico.
En simultáneo al inicio del asedio de Trump en el Caribe, el Departamento de Estado estadounidense duplicaba la recompensa millonaria por el paradero de Maduro, a quien acusa de ser el líder del Cártel de los Soles, una banda transnacional que se apoderó de suburbios enteros en EE.UU. a través del tráfico de fentanilo y cocaína.
“La situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, si requieren que debe haber una etapa de transición, quiere decir que Maduro saldría. Eso seguramente sería una solución para la situación que ahora estamos viviendo. Hasta ahora no nos han pedido mediar. Ellos están hablando y deben hablar para encontrar un acuerdo, pero es una cosa que corresponde a ellos dos y a quienes acepten como mediadores”, detalló la canciller de Colombia.
Un día antes de sus declaraciones, el presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Gustavo Petro, mandatario de Colombia, que "será el siguiente" después de Maduro.
El líder estadounidense afirmó que Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga".
"Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben y la venden directamente a Estados Unidos", dijo.
En septiembre, Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".
Más noticias en Urgente24:
Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo
Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral
USA incautó barco petrolero frente a las costas de Venezuela
La miniserie de 8 episodios más vista de todas que mirás de un saque