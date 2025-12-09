Donald Trump activa el 'tic tac' para Nicolás Maduro: "Tiene los días contados" en Venezuela

image Trump, intimidante con Nicolás Maduro.

“No comento eso. No diría nada en ese sentido”, respondió Trump a las incisivas preguntas de su entrevistadora del medio Político, Dasha Burns, en el sentido de si las tropas de los Estados Unidos van a invadir, aunque sí aseguró que Maduro tiene los días contados.

Del mismo modo, aprovechó para lanzar artillería pesada contra el chavismo, al que acusó de incrementar la criminalidad en Estados Unidos: “Lo que sí puedo decir es que nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, capos, a instituciones psiquiátricas… personas en instituciones psiquiátricas”.

Embed - President Donald Trump | The Conversation

Y agregó: "Los envió a nuestro país, donde tenemos un…donde tuvimos un presidente muy estúpido. Ya lo sabes. Biden tiene un coeficiente intelectual bajo, especialmente hoy en día. O sea, tenía un coeficiente intelectual bajo hace 30 años, pero ahora lo tiene aún más bajo”, en referencia a la supuesta senilidad que tendría Joe Biden, según los republicanos, lo que lo condujo a ser un negligente como gobernante.

Asimismo, Trump sostuvo ante Político que lo que Maduro “le hizo” a Estados Unidos “no es bueno” y nombró al “Tren de Aragua, una de las pandillas más crueles del mundo”.

“Envió a mucha gente. También envió mucha droga. Así que veremos cómo se resuelve todo. Pero no puedo…uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano reciba un buen trato. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado”, destacó.

La nueva amenaza implacable de Donald Trump contra Nicolás Maduro ("tiene los días contados"), divulgada este martes por el medio Político, ocurre tras el anuncio del propio mandatario estadounidense de que decidió trasladar sus acciones contra el narcotráfico a territorio continental, luego del fracaso de las conversaciones telefónicas con Maduro.

En ese sentido, la conversación telefónica entre ambos, según palabras del propio Maduro ante la prensa de Caracas, aconteció en tono “de respeto y cordialidad”. Sin embargo, el mandatario estadounidense, en diálogo con Político, se negó a descartar una intervención terrestre en Venezuela, un rumor que habría tomado forma después de la orden de cerrar el espacio aéreo venezolano por parte de Washington.

image Trump versus Maduro | GENTILEZA FOTOMONTAJE

"Uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano sea bien tratado, que se respete a los venezolanos, muchos de los cuales viven en EEUU. Fueron maravillosos conmigo, votaron por mí aproximadamente el 94%", aseguró el inquilino de la Casa Blanca, a pesar de que desde enero endureció los controles migratorios para la comunidad venezolana frente al temor de que hubieran más filtraciones en su jurisdicción del Tren de Aragua, un cártel venezolano transnacional que se asentó en los suburbios estadounidenses.

De hecho, hace pocas semanas, después de que un ciudadano afgano matara a dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, Trump suspendió las solicitudes de las greencard de 19 países no europeos, entre los que se incluye a Venezuela, para ordenar su revisión. “Interrumpo permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo" y de los "no compatibles con la civilización occidental".

En la misma entrevista con el Político, el actual inquilino de la Casa Blanca, en máxima tensión con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, también afirmó que extendería su ofensiva militar en aguas internacionales caribeñas hacia zonas terrestres de Colombia y México.

"Claro que lo haría", respondió sin rodeos al ser consultado por Político sobre si ampliaría la ofensiva militar estadounidense a países como Colombia y México, en medio de su alegada lucha contra el flujo de drogas desde el Caribe a Washington en el marco de la crisis de salud pública que enfrenta Estados Unidos por el fentanilo, un potente opiáceo que se cobra la vida de cien mil estadounidenses al año, muchos de los cuales son jóvenes o personas en situación de calle.

