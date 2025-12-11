FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA
Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral
Acindar (Villa Constitución) y dirigentes de la UOM alcanzaron un acuerdo para aplicar pagos parciales durante las suspensiones programadas para el 2026.
Negociación entre Acindar y la UOM
El pacto, que ya fue rubricado por ambas partes, quedó a la espera de homologación en el Ministerio de Trabajo. Según lo anticipado, el panorama será muy similar al de 2024 y 2025 con un nivel de actividad restrigido.
El texto establece un compromiso de "rotación equitativa y proporcional" para que los trabajadores (unos 2.500 empleados directos) mantengan la mayor actividad posible a lo largo del año y amortigüen la caída salarial.
Vale tener en cuenta que las fechas de suspensión dependerán del ritmo interno de producción. En ese sentido, la empresa y el gremio coincidieron en que necesitan una hoja de ruta para enfrentar "los desafíos productivos que depare el año 2026", en continuidad con un ciclo de parates y retiros voluntarios ya aplicado en 2024 y 2025.
Otro año complejo, y van...
El esquema salarial acordado contempla que los empleados suspendidos cobren 83% del sueldo en enero y febrero, 81% en marzo y abril, 80% de mayo a julio, 78% en agosto y septiembre y 75% entre octubre y diciembre. El propósito de esto es ordenar un año que se avecina con turbulencias y que, a partir de los comentado por los protagonistas del pacto, requerirá previsibilidad ante una actividad que no logra recuperarse.
Ante este complejo escenario es fundamental recordar que, en julio, la UOM advirtió que el panorama era "desolador" por la reducción de turnos y los parates alternados.
Tal es así que, Pablo González, delegado de la UOM de Villa Constitución, a fines del séptimo mes dejó observaciones preocupantes. En aquel momento, el representante de los trabajadores hizo una síntesis de la situación que atraviesa el sector y habló mirando el más allá. En ese sentido, reconoció que el panorama no parece mejorar a corto plazo y la situación se irá volviendo cada vez más crítica. No se confundió.
La situación de la firma que pertenece al Grupo ArcelorMittal es compleja desde el año pasado, puesto que la actividad productiva viene decayendo intensamente. Durante 2023, la planta procesaba alrededor de 1.200.000 toneladas de acero al año, pero en 2024 esa cifra se redujo a la mitad, reflejando un desplome sustancial en la actividad siderúrgica.
Las autoridades de la compañía atribuyen la baja producción a la falta de obra pública y al ingreso masivo de acero importado, especialmente desde China, lo cual genera condiciones de competencia desiguales.
