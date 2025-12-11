Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral

Ante este complejo escenario es fundamental recordar que, en julio, la UOM advirtió que el panorama era "desolador" por la reducción de turnos y los parates alternados.

Tal es así que, Pablo González, delegado de la UOM de Villa Constitución, a fines del séptimo mes dejó observaciones preocupantes. En aquel momento, el representante de los trabajadores hizo una síntesis de la situación que atraviesa el sector y habló mirando el más allá. En ese sentido, reconoció que el panorama no parece mejorar a corto plazo y la situación se irá volviendo cada vez más crítica. No se confundió.

image Frente a la crisis económica.

La situación de la firma que pertenece al Grupo ArcelorMittal es compleja desde el año pasado, puesto que la actividad productiva viene decayendo intensamente. Durante 2023, la planta procesaba alrededor de 1.200.000 toneladas de acero al año, pero en 2024 esa cifra se redujo a la mitad, reflejando un desplome sustancial en la actividad siderúrgica.

"En 2025, la tendencia continuó: la actividad siguió baja en laminadores, reducción directa, acería y alambres, confirmando el deterioro productivo que ahora busca administrarse con el nuevo esquema".

Las autoridades de la compañía atribuyen la baja producción a la falta de obra pública y al ingreso masivo de acero importado, especialmente desde China, lo cual genera condiciones de competencia desiguales.

