La ciencia ha conseguido lo que algunos creían imposible. Y es que, investigadores han hecho un gran descubrimiento sobre el fuego creado por humanos por primera vez en el mundo. En concreto, han encontrado la evidencia más cercana y antigua del primer fuego provocado por el hombre.
IMPRESIONANTE
Ciencia: Se descubre cuándo y dónde comenzaron los humanos a hacer fuego
La ciencia ha logrado sorprender nuevamente al mundo con gran descubrimiento. Investigadores hallaron cuándo y dónde los humanos crearon fuego por vez primera.
Cuándo comenzaron los humanos a hacer fuego, según la ciencia
Un equipo de arqueólogos acaba de encontrar algo sorprendente y bastante difícil de conseguir. Y es que, siendo sinceros, conservar evidencias de fuego puede ser muy complicado, por ejemplo, porque las cenizas pueden ser arrastradas con mucha facilidad.
Sin embargo, investigadores han logrado acercarse a una fecha probable en que los humanos comenzaron a hacer fuego. La BBC indica que es "mucho antes de lo que se creía".
De acuerdo con los expertos, el origen de la creación de fuego por parte de los humanos comenzó hace más de 350.000 años.
Y estamos hablando de fuego provocado por el hombre, no de los que se producen de manera natural, algo que también es difícil de distinguir.
Dónde los humanos crearon fuego por primera vez
Según el estudio reciente, el primer fuego creado por el hombre tuvo lugar en el este de Inglaterra, en la aldea de Barnham.
Este es un sitio arqueológico clave en Suffolk, que ha sido objeto de excavaciones durante muchos años.
“Este es un yacimiento de 400.000 años de antigüedad donde tenemos la evidencia más antigua de la fabricación de fuego, no solo en Gran Bretaña o Europa, sino en cualquier otro lugar del mundo”, declaró Nick Ashton, conservador de las colecciones paleolíticas del Museo Británico, y autor principal del estudio, en una rueda de prensa, apunta CNN.
Cómo los humanos provocaron fuego por primera vez
De acuerdo con los investigadores, los humanos podían haber creado fuego intencionalmente usando pirita, un mineral sulfuroso de hierro, también conocido como "oro de los tontos".
Pero, hallaron mucha más evidencia. En concreto, esto es lo que escribieron:
"Se encontraron sedimentos calentados y hachas de mano de sílex agrietadas por el fuego junto con dos fragmentos de pirita de hierro, un mineral utilizado en períodos posteriores para hacer chispas con sílex.
Estudios geológicos muestran que la pirita es escasa en la zona, lo que sugiere que fue traída deliberadamente al sitio para encender fuego.
El surgimiento de esta capacidad tecnológica proporcionó importantes beneficios sociales y adaptativos, incluyendo la capacidad de cocinar alimentos a demanda, en particular carne, mejorando así la digestibilidad y la disponibilidad de energía, lo cual pudo haber sido crucial para la evolución del cerebro de los homínidos".
Sin duda, un descubrimiento alucinante, incluso para los mismos investigadores.
“Es el descubrimiento más emocionante de mis 40 años de carrera”, confesó Ashton.
-------
Más noticias en Urgente24
Ciencia: Hallaron una estructura cósmica gigante que gira a 110 km por segundo
Esta noche, la Luna se hace gigante: La última superluna del año te espera
Descubrieron en Irán una mina gigantesca: 61 millones de toneladas de oro
¿'Chernobyl salteño'? La Justicia inspeccionó el pozo de Lomas de Olmedo por fluidos y gases
Blue Origin vs. SpaceX: La batalla que definirá quién conquista la Luna primero