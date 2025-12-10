Ciencia: Se descubre cuándo y dónde comenzaron los humanos a hacer fuego

Dónde los humanos crearon fuego por primera vez

Según el estudio reciente, el primer fuego creado por el hombre tuvo lugar en el este de Inglaterra, en la aldea de Barnham.

Este es un sitio arqueológico clave en Suffolk, que ha sido objeto de excavaciones durante muchos años.

“Este es un yacimiento de 400.000 años de antigüedad donde tenemos la evidencia más antigua de la fabricación de fuego, no solo en Gran Bretaña o Europa, sino en cualquier otro lugar del mundo”, declaró Nick Ashton, conservador de las colecciones paleolíticas del Museo Británico, y autor principal del estudio, en una rueda de prensa, apunta CNN.

Cómo los humanos provocaron fuego por primera vez

De acuerdo con los investigadores, los humanos podían haber creado fuego intencionalmente usando pirita, un mineral sulfuroso de hierro, también conocido como "oro de los tontos".

Pero, hallaron mucha más evidencia. En concreto, esto es lo que escribieron:

"Se encontraron sedimentos calentados y hachas de mano de sílex agrietadas por el fuego junto con dos fragmentos de pirita de hierro, un mineral utilizado en períodos posteriores para hacer chispas con sílex.

Estudios geológicos muestran que la pirita es escasa en la zona, lo que sugiere que fue traída deliberadamente al sitio para encender fuego.

El surgimiento de esta capacidad tecnológica proporcionó importantes beneficios sociales y adaptativos, incluyendo la capacidad de cocinar alimentos a demanda, en particular carne, mejorando así la digestibilidad y la disponibilidad de energía, lo cual pudo haber sido crucial para la evolución del cerebro de los homínidos".

Sin duda, un descubrimiento alucinante, incluso para los mismos investigadores.

“Es el descubrimiento más emocionante de mis 40 años de carrera”, confesó Ashton.

