Irán acaba de confirmar el descubrimiento de una mina de oro monumental que podría redefinir su panorama económico. Se trata de un nuevo filón encontrado en la mina Shadan, ubicada en Jorasán del Sur, al este del país. El yacimiento contiene 61 millones de toneladas de mineral aurífero.
HALLAZGO HISTÓRICO
Descubrieron en Irán una mina gigantesca: 61 millones de toneladas de oro
En la provincia de Jorasán del Sur, apareció uno de los yacimientos más grandes de la historia. Irán y el oro se vuelven protagonistas de una hazaña.
Un respiro en medio de la tormenta económica de Irán
Este hallazgo ya fue validado por el Ministerio de Industria, Minería y Comercio iraní. La mina Shadan es de propiedad privada y ya figuraba entre las más relevantes del país, pero esta nueva veta la catapulta a dimensiones extraordinarias. El mineral de óxido es valioso porque su extracción resulta mucho más económica y rápida que otras variantes.
El anuncio llega en un momento crítico para Irán, cuya economía está devastada por las sanciones internacionales impuestas tras acusaciones sobre su programa nuclear. La inflación está descontrolada, el rial pierde valor y el poder adquisitivo de los iraníes se desploma. Además, el país sufrió un golpe adicional tras la reciente guerra de 12 días con Israel, durante la cual Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes.
Yekta Ashrafi, funcionario del Banco Central de Irán, explicó que aumentar las reservas de oro es clave para fortalecer la economía bajo presión externa. De hecho, el gobernador del banco central, Mohammadreza Farzin, reveló en septiembre que Irán fue uno de los cinco principales compradores mundiales de oro en 2023-2024.
¿Cuánto oro tiene realmente este país?
Aunque Irán nunca divulgó sus reservas totales de oro, sí reconoce tener 15 minas activas. La más grande hasta ahora era Zarshouran, en el noroeste del país. Con este nuevo descubrimiento, Shadan podría convertirse en la número uno y posicionar a Irán entre los países con mayores reservas auríferas a nivel global.
Para millones de iraníes, el oro es también un refugio personal frente a la crisis. Muchos invierten en el metal precioso como forma de proteger sus ahorros ante la depreciación constante de la moneda local. Esta estrategia de supervivencia económica se replica en otros países con crisis similares, como Venezuela o Zimbabue, donde el oro se transformó en la única garantía ante el colapso de las monedas nacionales.
Descubrimientos de esta magnitud no son frecuentes en el mundo. En 2019, China anunció el hallazgo de una mina con más de 550 toneladas de oro en la provincia de Shandong, valuada en miles de millones de dólares. Más recientemente, en 2023, Uganda reveló la existencia de un yacimiento de 31 millones de toneladas métricas de mineral aurífero, uno de los más grandes de África.
El caso iraní tiene un condimento geopolítico adicional: este oro podría convertirse en una herramienta estratégica para sortear sanciones financieras, facilitar comercio sin dólares y negociar con potencias como Rusia o China, que buscan activos tangibles para sus transacciones bilaterales.
