Descubrieron en Irán una mina gigantesca: 61 millones de toneladas de oro

¿Cuánto oro tiene realmente este país?

Aunque Irán nunca divulgó sus reservas totales de oro, sí reconoce tener 15 minas activas. La más grande hasta ahora era Zarshouran, en el noroeste del país. Con este nuevo descubrimiento, Shadan podría convertirse en la número uno y posicionar a Irán entre los países con mayores reservas auríferas a nivel global.

Para millones de iraníes, el oro es también un refugio personal frente a la crisis. Muchos invierten en el metal precioso como forma de proteger sus ahorros ante la depreciación constante de la moneda local. Esta estrategia de supervivencia económica se replica en otros países con crisis similares, como Venezuela o Zimbabue, donde el oro se transformó en la única garantía ante el colapso de las monedas nacionales.

image

Descubrimientos de esta magnitud no son frecuentes en el mundo. En 2019, China anunció el hallazgo de una mina con más de 550 toneladas de oro en la provincia de Shandong, valuada en miles de millones de dólares. Más recientemente, en 2023, Uganda reveló la existencia de un yacimiento de 31 millones de toneladas métricas de mineral aurífero, uno de los más grandes de África.

El caso iraní tiene un condimento geopolítico adicional: este oro podría convertirse en una herramienta estratégica para sortear sanciones financieras, facilitar comercio sin dólares y negociar con potencias como Rusia o China, que buscan activos tangibles para sus transacciones bilaterales.

