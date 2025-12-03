Precios imposibles: los kioscos se enfrentan a subas de hasta 12%

Tal como informó Urgente24, en un año cerraron 16.000 kioscos en todo el país.

Los aumentos de precio que enfrentan los kiosqueros

La empresa Arcor subió un promedio del 10% y se vería reflejado desde la próxima semana:

Chocolates: 11%.

Golosinas: entre 10% y 12%.

Alimentos: 9%.

Harinas: 8%.

image Las golosinas ARCOR aumentaron hasta un 12% en diciembre.

Helados Frigor: 7%. Algunas marcas llegan a una suba de 12%.

Las bebibas no son la excepción. Coca cola aumentó alrededor del 5%.

El tabaco también sufrió aumentos de hasta alrededor del 6%, pero incluye una modificación en los impuestos. Massalin (Marlboro y Phillip Morris) aumentaría el próximo fin de semana.

Los artículos de librería también vienen con aumentos:

Trabi, 10%, Simball, 7% y Bastidores, 6%.

Fernet Branca aumentó 7,5%.

Resta ver hasta qué punto los kiosqueros podrán afrontar estos aumentos, que sí existen pero que no están llegando al consumidor en su totalidad por la falta de demanda. A mediano plazo, los kiosqueros podrían ir pasando a precios esos aumentos que están absorbiendo.

