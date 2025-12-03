urgente24
Precios imposibles: los kioscos se enfrentan a subas de hasta 12%

El aumento de precios en los kioscos no se corresponde con los datos del INDEC. Enfrentan subas de hasta 12% y están absorbiendo los aumentos para poder vender.

03 de diciembre de 2025 - 20:17
En una semana se conocerá un nuevo informe del INDEC con los datos de inflación de noviembre, que se espera que de alrededor del 2% al 2,5%. Lejos está ese número de las listas de productos que recibieron los kioscos con subas de precio de hasta 10%.

Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el vicepresidente Ernesto Acuña expresó su malestar ante la seguidilla de aumentos que perciben los kiosqueros, pero que no pueden pasar a precios, porque con la caída del ingreso disponible los consumidores ya casi no compran. Acuña dijo:

El aumento es superior a lo que marca el INDEC. Si buscás en los últimos meses, el INDEC reportó subas de alimentos, bebidas, golosinas por alrededor del 1%, y los números que manejamos en la reallidad es otro. Las empresas se están haciendo un colchón tremendo sin justificación: Sube el dólar, las empresas nos suben los precios, baja el dólar, no bajan nada. El aumento es superior a lo que marca el INDEC. Si buscás en los últimos meses, el INDEC reportó subas de alimentos, bebidas, golosinas por alrededor del 1%, y los números que manejamos en la reallidad es otro. Las empresas se están haciendo un colchón tremendo sin justificación: Sube el dólar, las empresas nos suben los precios, baja el dólar, no bajan nada.

Los kiosqueros absorben parte de los precios

Acuña explicó que gran parte del aumento de precios lo están soportando los kiosqueros. Dijo:

A veces le pasa a los mayoristas, a veces a los comercios, no le podemos subir el precio a la gente porque hay poca venta. Estamos pasando por una recesión, entonces para poder seguir vendiendo, de un producto absorbes el 3%, de otro el 10%, el 8%. Te baja la rentabilidad pero no podés pasar todo a precios porque no vendés. Y así muuchos kioscos ya cerraron. A veces le pasa a los mayoristas, a veces a los comercios, no le podemos subir el precio a la gente porque hay poca venta. Estamos pasando por una recesión, entonces para poder seguir vendiendo, de un producto absorbes el 3%, de otro el 10%, el 8%. Te baja la rentabilidad pero no podés pasar todo a precios porque no vendés. Y así muuchos kioscos ya cerraron.

Tal como informó Urgente24, en un año cerraron 16.000 kioscos en todo el país.

Los aumentos de precio que enfrentan los kiosqueros

La empresa Arcor subió un promedio del 10% y se vería reflejado desde la próxima semana:

Chocolates: 11%.

Golosinas: entre 10% y 12%.

Alimentos: 9%.

Harinas: 8%.

Las golosinas ARCOR aumentaron hasta un 12% en diciembre.

Helados Frigor: 7%. Algunas marcas llegan a una suba de 12%.

Las bebibas no son la excepción. Coca cola aumentó alrededor del 5%.

El tabaco también sufrió aumentos de hasta alrededor del 6%, pero incluye una modificación en los impuestos. Massalin (Marlboro y Phillip Morris) aumentaría el próximo fin de semana.

Los artículos de librería también vienen con aumentos:

Trabi, 10%, Simball, 7% y Bastidores, 6%.

Fernet Branca aumentó 7,5%.

Resta ver hasta qué punto los kiosqueros podrán afrontar estos aumentos, que sí existen pero que no están llegando al consumidor en su totalidad por la falta de demanda. A mediano plazo, los kiosqueros podrían ir pasando a precios esos aumentos que están absorbiendo.

