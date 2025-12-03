AUMENTOS SIN FIN
Precios imposibles: los kioscos se enfrentan a subas de hasta 12%
El aumento de precios en los kioscos no se corresponde con los datos del INDEC. Enfrentan subas de hasta 12% y están absorbiendo los aumentos para poder vender.
Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el vicepresidente Ernesto Acuña expresó su malestar ante la seguidilla de aumentos que perciben los kiosqueros, pero que no pueden pasar a precios, porque con la caída del ingreso disponible los consumidores ya casi no compran. Acuña dijo:
Los kiosqueros absorben parte de los precios
Acuña explicó que gran parte del aumento de precios lo están soportando los kiosqueros. Dijo:
Tal como informó Urgente24, en un año cerraron 16.000 kioscos en todo el país.
Los aumentos de precio que enfrentan los kiosqueros
La empresa Arcor subió un promedio del 10% y se vería reflejado desde la próxima semana:
Chocolates: 11%.
Golosinas: entre 10% y 12%.
Alimentos: 9%.
Harinas: 8%.
Helados Frigor: 7%. Algunas marcas llegan a una suba de 12%.
Las bebibas no son la excepción. Coca cola aumentó alrededor del 5%.
El tabaco también sufrió aumentos de hasta alrededor del 6%, pero incluye una modificación en los impuestos. Massalin (Marlboro y Phillip Morris) aumentaría el próximo fin de semana.
Los artículos de librería también vienen con aumentos:
Trabi, 10%, Simball, 7% y Bastidores, 6%.
Fernet Branca aumentó 7,5%.
Resta ver hasta qué punto los kiosqueros podrán afrontar estos aumentos, que sí existen pero que no están llegando al consumidor en su totalidad por la falta de demanda. A mediano plazo, los kiosqueros podrían ir pasando a precios esos aumentos que están absorbiendo.
