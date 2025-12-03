El niño que relató la Copa Libertadores desde un cerro ahora se va a la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1995218245268517011?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995574372632006681%7Ctwgr%5Edd1a21fc37d0af90fd4a9937200f7d1e7eef9232%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Fmx%2Fcopa-libertadores%2Fquien-es-pol-deportes-y-por-que-esta-conmoviendo-a-todo-el-mundo-con-su-narracion-de-la-final-de-la-copa-libertadores&partner=&hide_thread=false Con una mezcla desbordada de pasión y pura inventiva, Pol Deportes, un joven peruano, se trepó a un cerro junto al Monumental y narró la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo como si estuviera en la cabina oficial.



La final entre Flamengo y Palmeiras dejó de ser noticia una vez consumada la jornada de festejos del Mengao. Pero Pol Deportes no: fue invitado a programas de televisión e incluso a relatar un partido para la cadena L1MAX.

El público no solo estaba sorprendido, sino también conmovido. El dueño de Pol Deportes es de Andahuaylas, ciudad 18 horas al sur de Lima, y su humilde realidad lo ha dejado sin más remedio que tener que trabajar junto a su padre en el campo.

De la Copa Libertadores a la Champions League: Real Madrid vs. Manchester City

El sueño del jovencito parece recién haber comenzado. En el programa Arriba Mi Gente, que se emite por la señal de Perú conocida como Latina TV, le dieron una increíble sorpresa: viajará junto al canal a ver la Champions League.

"¿Cliver, qué te parece si tú, tu hermano y yo, nos vamos no solo a ver, sino a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca (medio español), el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City la semana que viene?", le preguntó en vivo el conductor.

El Merengue y los Citiziens se medirán por la fecha 6 del Trofeo de Campeones el próximo miércoles 10/12. El cotejo se disputará en el Santiago Bernabeu.

Y allí, en la capital de España, estará Pol Deportes. "La verdad no lo puedo creer, me siento muy contento. Una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto y para mí sería un orgullo y tremenda felicidad", respondió el pequeño. Lima, parece, fue solo el comienzo.

