Flamengo venció 1-0 a Palmeiras el sábado pasado, en la final de la Copa Libertadores 2025. Los focos estuvieron puestos en quienes fueron los mejores equipos del certamen, ambos brasileños, y en la alegría carioca que se quedó con el triunfo gracias al gol de Danilo Da Silva.
POL DEPORTES, EL CHICO QUE CONMOVIÓ A TODOS
El niño que relató la Copa Libertadores desde un cerro ahora se va a la Champions League
Pol Deportes es el chico del momento en Perú. Tras su travesía de 18 horas para relatar la final de la Copa Libertadores, ahora recibió una gran noticia.
La final de la Copa Libertadores, sin embargo, también dejó brotes paralelos que, con la fuerza de lo genuino, rápidamente recorrieron las redes sociales y se viralizaron ante los ojos futboleros de todo el continente. El protagonista de ese brote fue Cliver Huamán, un jovencito de Perú que se hizo conocido gracias a su Pol Deportes.
En realidad, se hizo conocido gracias a su entusiasmo. Con apenas 15 años, Huamán ya es todo un apasionado periodista que, con su propio medio de comunicación, al que llama Pol Deportes, viajó 18 horas hasta el Estadio Monumental, de Lima, para transmitir con su celular el partido entre Flamengo y Palmeiras.
Cuando quiso ingresar a la cancha, su corta edad no le permitió acreditarse en la prensa. Lejos de darse por vencido, subió a un cerro cercano al estadio, desde donde se podía observar, aunque lejos, el campo de juego. "No nos dejaron entrar, y nos vamos a dirigir hacia el cerro San Cristóbal para poder narrar este gran partido", informaba Pol Deportes con su móvil desde las inmediaciones del estadio.
El video de él, Cliver Huamán, relatando desde el cerro con su micrófono, un celular apoyado en un trípode y una bandera colgada en la espalda que decía Pol Deportes fue imparable en redes sociales. "Estamos en la final de la Copa Libertadores de América. Avanza Flamengo, ahora sí lo tiene el equipo de Flamengo, balón al medio del área... ¡goool!", narraba el jovencito peruano con entusiasmo, a medida que su figura crecía entre el asombro popular.
La final entre Flamengo y Palmeiras dejó de ser noticia una vez consumada la jornada de festejos del Mengao. Pero Pol Deportes no: fue invitado a programas de televisión e incluso a relatar un partido para la cadena L1MAX.
El público no solo estaba sorprendido, sino también conmovido. El dueño de Pol Deportes es de Andahuaylas, ciudad 18 horas al sur de Lima, y su humilde realidad lo ha dejado sin más remedio que tener que trabajar junto a su padre en el campo.
De la Copa Libertadores a la Champions League: Real Madrid vs. Manchester City
El sueño del jovencito parece recién haber comenzado. En el programa Arriba Mi Gente, que se emite por la señal de Perú conocida como Latina TV, le dieron una increíble sorpresa: viajará junto al canal a ver la Champions League.
"¿Cliver, qué te parece si tú, tu hermano y yo, nos vamos no solo a ver, sino a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca (medio español), el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City la semana que viene?", le preguntó en vivo el conductor.
El Merengue y los Citiziens se medirán por la fecha 6 del Trofeo de Campeones el próximo miércoles 10/12. El cotejo se disputará en el Santiago Bernabeu.
Y allí, en la capital de España, estará Pol Deportes. "La verdad no lo puedo creer, me siento muy contento. Una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto y para mí sería un orgullo y tremenda felicidad", respondió el pequeño. Lima, parece, fue solo el comienzo.