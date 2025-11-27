La decisión de Flamengo que expone el premio que otorga AFA por el Torneo Clausura

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el próximo sábado 29 de noviembre en la final de la Copa Libertadores de América. Ambos equipos también están en la pelea por el Brasileirao, y el Mengao tomó decisiones que reflejan cómo se manejan los premios en el Torneo Clausura argentino.
Mientras tanto, el fútbol argentino, que hace años no llega a una final de Libertadores, ya está en instancias de cuartos de final, y se dieron a conocer los días, horarios y árbitros de los respectivos encuentros.
Flamengo, Palmeiras, la Copa Libertadores y el Brasileirao
Flamengo y Palmeiras se consolidan como los dos mejores equipos de Sudamérica en 2025.
Ambos conjuntos alcanzaron la final de la Copa Libertadores de América y continúan peleando el Brasileirao hasta la última fecha.
El Mengao llega con una leve ventaja: tiene más chances de quedarse con la Liga de Brasil, mientras que para la final del próximo sábado 29 de noviembre la paridad parece ser la regla.
Los dirigidos por Filipe Luis le llevan 5 puntos a los de Abel Ferreira, y el entrenador del equipo de Río de Janeiro decidió alinear a los titulares en el último partido ante Atlético Mineiro, jugado el martes 25 de noviembre.
Que los habituales titulares jugaran a pocos días de la final sorprendió a varios, ya que Flamengo podía haberse reservado para la definición continental. Sin embargo, además de luchar por la Liga, el club tenía la posibilidad de asegurar un premio de 101 millones de reales, equivalentes a más de 18 millones de dólares.
Si se trasladara la situación al fútbol argentino, la prioridad probablemente sería la Copa Libertadores, dado que la diferencia de premios es abismal: 18 millones de dólares vs. 500 mil dólares.
Estas diferencias económicas explican, en parte, el dominio brasileño en el torneo continental: desde 2019, todos los campeones de la Copa Libertadores han sido clubes de Brasil.
El Torneo Clausura de la AFA
Lanús, que había puesto mucho énfasis en la Copa Sudamericana, quedó eliminado ante Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura, definiéndose así los cruces de cuartos de final.
Estos son los días, horarios y árbitros de los partidos que determinarán a los cuatro mejores del campeonato:
Sábado 29 de noviembre
-
21:30 – Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – TNT Sports
Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Silvio Trucco
Domingo 30 de noviembre
-
18:30 – Boca (1A) vs. Argentinos (5A) – TNT Sports / ESPN Premium
Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Lucas Novelli
Lunes 1 de diciembre
-
17:00 – Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – ESPN Premium
Árbitro: Hernán Mastrángelo | VAR: Jorge Baliño
21:30 – Racing (3A) vs. Tigre (7A) – ESPN Premium / TNT Sports
Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Pablo Dóvalo
