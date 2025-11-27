urgente24
GOLAZO24 Flamengo > Flamengo > AFA

FUERTE

La decisión de Flamengo que expone el premio que otorga AFA por el Torneo Clausura

Flamengo está a nada de jugar la final de Copa Libertadores con Palmeiras. Tomó una decisión con el Brasileirao que expone al Torneo Clausura.

27 de noviembre de 2025 - 10:17
Flamengo expone a AFA

Flamengo expone a AFA

Mientras tanto, el fútbol argentino, que hace años no llega a una final de Libertadores, ya está en instancias de cuartos de final, y se dieron a conocer los días, horarios y árbitros de los respectivos encuentros.

image

Flamengo, Palmeiras, la Copa Libertadores y el Brasileirao

Flamengo y Palmeiras se consolidan como los dos mejores equipos de Sudamérica en 2025.

Seguir leyendo

El Mengao llega con una leve ventaja: tiene más chances de quedarse con la Liga de Brasil, mientras que para la final del próximo sábado 29 de noviembre la paridad parece ser la regla.

Los dirigidos por Filipe Luis le llevan 5 puntos a los de Abel Ferreira, y el entrenador del equipo de Río de Janeiro decidió alinear a los titulares en el último partido ante Atlético Mineiro, jugado el martes 25 de noviembre.

Que los habituales titulares jugaran a pocos días de la final sorprendió a varios, ya que Flamengo podía haberse reservado para la definición continental. Sin embargo, además de luchar por la Liga, el club tenía la posibilidad de asegurar un premio de 101 millones de reales, equivalentes a más de 18 millones de dólares.

Embed

Si se trasladara la situación al fútbol argentino, la prioridad probablemente sería la Copa Libertadores, dado que la diferencia de premios es abismal: 18 millones de dólares vs. 500 mil dólares.

Estas diferencias económicas explican, en parte, el dominio brasileño en el torneo continental: desde 2019, todos los campeones de la Copa Libertadores han sido clubes de Brasil.

El Torneo Clausura de la AFA

Lanús, que había puesto mucho énfasis en la Copa Sudamericana, quedó eliminado ante Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura, definiéndose así los cruces de cuartos de final.

Estos son los días, horarios y árbitros de los partidos que determinarán a los cuatro mejores del campeonato:

Sábado 29 de noviembre

  • 21:30 – Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – TNT Sports

    Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Silvio Trucco

Domingo 30 de noviembre

  • 18:30 – Boca (1A) vs. Argentinos (5A) – TNT Sports / ESPN Premium

    Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Lucas Novelli

Lunes 1 de diciembre

  • 17:00 – Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – ESPN Premium

    Árbitro: Hernán Mastrángelo | VAR: Jorge Baliño

  • 21:30 – Racing (3A) vs. Tigre (7A) – ESPN Premium / TNT Sports

    Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Pablo Dóvalo

Embed

+ EN GOLAZO 24

Tensión en River Plate por lo que dijo Diego Latorre de los jugadores

Chiqui Tapia (y Pablo Toviggino) nuevamente en el ojo de la tormenta

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES