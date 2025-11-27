La decisión de Flamengo que expone el premio que otorga AFA por el Torneo Clausura

Los dirigidos por Filipe Luis le llevan 5 puntos a los de Abel Ferreira, y el entrenador del equipo de Río de Janeiro decidió alinear a los titulares en el último partido ante Atlético Mineiro, jugado el martes 25 de noviembre.

Que los habituales titulares jugaran a pocos días de la final sorprendió a varios, ya que Flamengo podía haberse reservado para la definición continental. Sin embargo, además de luchar por la Liga, el club tenía la posibilidad de asegurar un premio de 101 millones de reales, equivalentes a más de 18 millones de dólares.

Si se trasladara la situación al fútbol argentino, la prioridad probablemente sería la Copa Libertadores, dado que la diferencia de premios es abismal: 18 millones de dólares vs. 500 mil dólares.

Estas diferencias económicas explican, en parte, el dominio brasileño en el torneo continental: desde 2019, todos los campeones de la Copa Libertadores han sido clubes de Brasil.

El Torneo Clausura de la AFA

Lanús, que había puesto mucho énfasis en la Copa Sudamericana, quedó eliminado ante Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura, definiéndose así los cruces de cuartos de final.

Estos son los días, horarios y árbitros de los partidos que determinarán a los cuatro mejores del campeonato:

Sábado 29 de noviembre

21:30 – Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – TNT Sports Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Silvio Trucco

Domingo 30 de noviembre

18:30 – Boca (1A) vs. Argentinos (5A) – TNT Sports / ESPN Premium Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Lucas Novelli

Lunes 1 de diciembre

17:00 – Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – ESPN Premium Árbitro: Hernán Mastrángelo | VAR: Jorge Baliño

21:30 – Racing (3A) vs. Tigre (7A) – ESPN Premium / TNT Sports Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Pablo Dóvalo

