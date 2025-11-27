Venezuela, la isla: Entrar y salir, una odisea por el bloqueo de Maduro a las aerolíneas

Iberia-A350-2.jpg Iberia, una de las aerolíneas bloqueadas por Nicolás Maduro.

Respuesta desde Europa

La primera en responder a la medida fue TAP Portugal. La aerolínea europea es propiedad del estado portugués en su totalidad y aseguró que el cese de las operaciones no respondió a presiones externas sino a una falta de garantía sobre las medidas de seguridad mínimas necesarias, según reportó la agencia de noticias EFE.

“El gobierno portugués no cede a amenazas, ultimátums ni presiones de ningún tipo. Nuestras acciones están guiadas exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los ciudadanos portugueses en cualquier parte del mundo”, indicó en ese sentido el ministro de Infraestructura y Habitación de Portugal, Miguel Pinto Luz.

Según el funcionario, la postura lusa es la de “respetar los requisitos de seguridad internacionales”, rechazando así la acusación de una intromisión internacional en las decisiones internas. Además, destacó a Portugal como un país “libre, soberano y responsable”.

Según el funcionario, la postura lusa es la de "respetar los requisitos de seguridad internacionales", rechazando así la acusación de una intromisión internacional en las decisiones internas. Además, destacó a Portugal como un país "libre, soberano y responsable".

En materia de aviación civil, como en todas las áreas estratégicas, Portugal respeta las normas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes. Esto garantiza la protección de los pasajeros, las tripulaciones y nuestras aerolíneas. Portugal es un país libre, soberano y responsable. Actuaremos siempre con serenidad, firmeza y sentido de Estado, protegiendo a nuestros ciudadanos, defendiendo nuestras instituciones y afirmando, sin vacilaciones, la dignidad del país.

Sin salida en Venezuela

Con esta medida dispuesta por Nicolás Maduro, las opciones para entrar o salir de Venezuela por vía aérea se complicaron más de la cuenta. Apenas un puñado de aerolíneas locales y extranjeras mantendrían vigentes sus operaciones bajo este contexto.

Entre ellas, las nacionales Rutaca, Laser, Avior y Venezolana de Aviación que operan vuelos hacia algunos destinos del Caribe y España. Mientras que las internacionales vigentes serían Copa Airlines, Wingo (Colombia) y las mencionadas Air Europa y Plus Ultra (España) aunque estas últimas con serios reparos.

Cabe recordar que durante las últimas décadas, Venezuela sufrió la emigración de cerca de 8 millones de personas debido a la situación política y económica.

