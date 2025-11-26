Milei y su equipo, en rojo; Argentina no es el país más seguro; tolerancia cero al volante

Todos ellos presentan diferenciales en rojo: sus columnas de imagen negativa superan con claridad a las positivas.

El trabajo académico muestra un patrón consistente: el humor social se deteriora y los números del oficialismo se inclinan cada vez más hacia la desaprobación.

2-Alcohol al volante: una contradicción que vuelve del pasado

Cuando era candidato a diputado, Javier Milei cuestionaba la tolerancia cero para alcohol y drogas en conductores.

Aseguraba que podía “afectar libertades individuales”.

Pero, en Munro, vecinos casi linchan a un chofer de micro escolar que debía llevar a chicos de 12 años a un viaje de estudios…

El test toxicológico dio positivo en marihuana y cocaína. Un debate que parecía teórico vuelve a la realidad de la peor manera.

3-Bullrich exageró: Argentina no tiene la tasa de homicidio más baja del continente

La ministra de Seguridad afirmó que Argentina posee los índices de homicidios más bajos del hemisferio…

Pero, eso no es cierto.

El Salvador, bajo la polémica gestión de Nayib Bukele, lleva 1.000 días sin homicidios registrados, un récord histórico que lo posiciona como el país más seguro de América, incluso con denuncias por excesos y violaciones a los derechos humanosAunque Argentina sí tiene tasas relativamente bajas comparadas con la región, está lejos del primer lugar.

Una frase es optimista… pero incorrecta.

4-Chofer dio positivo en cocaína y marihuana antes de viaje de egresados

Una delegación de alumnos que viajaba rumbo a Cariló quedó envuelta en tensión cuando el chofer del micro intentó evadir un control toxicológico.

La maniobra levantó sospechas y las autoridades policiales lo obligaron a realizar el test, que finalmente arrojó positivo en cocaína y marihuana.

‍ Gracias al rápido accionar del control, se evitó que decenas de estudiantes quedaran en manos de un conductor incapacitado para manejar. Una situación grave que reaviva el debate sobre la seguridad en los viajes estudiantiles.