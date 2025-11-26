Milei y su equipo, en rojo; Argentina no es el país más seguro; tolerancia cero al volante

1-Un estudio de imagen positiva que preocupa a Milei
Un informe de la Universidad de San Andrés reveló que los principales referentes de La Libertad Avanza tienen más imagen negativa que positiva.
Milei y gabinete con "diferencial negativo"; Argentina no es el país más seguro del continente. Es El Salvador; ¿Tolerancia de alcohol y drogas cero al volante?
Javier Milei,
Luis Caputo,
Patricia Bullrich y
Manuel Adorni
Todos ellos presentan diferenciales en rojo: sus columnas de imagen negativa superan con claridad a las positivas.
Cuando era candidato a diputado, Javier Milei cuestionaba la tolerancia cero para alcohol y drogas en conductores.
Aseguraba que podía “afectar libertades individuales”.
Pero, en Munro, vecinos casi linchan a un chofer de micro escolar que debía llevar a chicos de 12 años a un viaje de estudios…
La ministra de Seguridad afirmó que Argentina posee los índices de homicidios más bajos del hemisferio…
Pero, eso no es cierto.
Una frase es optimista… pero incorrecta.
Una delegación de alumnos que viajaba rumbo a Cariló quedó envuelta en tensión cuando el chofer del micro intentó evadir un control toxicológico.
La maniobra levantó sospechas y las autoridades policiales lo obligaron a realizar el test, que finalmente arrojó positivo en cocaína y marihuana.