Stéfano Di Carlo frenó a Gallardo e hizo un cambio impactante en River

De esta manera el presidente de River buscará evitar un despilfarro de dinero por jugadores que no están para nada probados, como sucedió por ejemplo con Kevin Castaño que tras un costo de 14 millones de euros no demostró estar a la altura de las circunstancias. Al mismo tiempo, Gallardo ya no podrá elegir solo los nuevos refuerzos, lo que implica que no se le permitirá volver a gastar tanto por futbolistas que llegan siendo una total incógnita. Stéfano Di Carlo decidió tomar al toro por las astas y lejos de achicarse se sienta mano a mano a discutir con el Muñeco.

