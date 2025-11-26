Luego de lo que fue un 2025 decepcionante en todo sentido, River comenzó a diseñar lo que será el 2026 con fuertes cambios. Stéfano Di Carlo, flamante presidente electo del Millonario, decidió que el hombre encargado de manejar el fútbol será Marcelo Gallardo a pesar del fracaso estrepitoso de este año, pero ya no será con superpoderes.
SE ACABÓ LA JODA
Stéfano Di Carlo frenó a Gallardo e hizo un cambio impactante en River
Tras un el pesímo año de Marcelo Gallardo en la gestión de River, Stéfano Di Carlo tomó una medida que lo cambia todo en el día a día del club.
Antes de las elecciones presidenciales, Stéfano Di Carlo aseguró en Radio La Red que su proyecto deportivo contemplaba a un Gallardo siendo el CEO de River por los próximos cuatro años, es decir que además de ser el director técnico el Muñeco sería el encargado de bajar el martillo en todas las tomas de decisiones e incluso de manejar el presupuesto del fútbol para buscar incorporaciones.
Lo cierto es que viendo el año que tuvo River, Stéfano Di Carlo decidió poner en periodo de prueba al propio Gallardo. Para empezar le puso sobre la mesa la renovación del contrato pero solo por un año y no por cuatro como el plan inicial. Ahora lo que se sabe es que de cara a lo que viene el Muñeco tendrá poderes recortados y por ejemplo ya no podrá incorporar al jugador que desee gastando indiscriminadamente.
El freno de Stéfano Di Carlo a Gallardo
En la noche de ayer se llevó a cabo una reunión de comisión directiva en las oficinas del Estadio Monumental donde Stéfano Di Carlo anunció un cambio sustancial en la política de contratación. “El fijo de remuneración de los nuevos contratos no serán de más del 60%. El resto será por productividad que se darán solo cuando haya resultados”, comentó el mandatario de River.
En la misma línea agregó: “Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados, no va a haber nada intermedio. Lo mismo con los nuevos contratos que irán con tramo fijos y objetivos claros”, expresó Stéfano Di Carlo. De esta manera lo que buscará River es achicar el riesgo económico ante la posibilidad de que un jugador no rinda como se esperaba al momento de ir a buscarlo.
De esta manera el presidente de River buscará evitar un despilfarro de dinero por jugadores que no están para nada probados, como sucedió por ejemplo con Kevin Castaño que tras un costo de 14 millones de euros no demostró estar a la altura de las circunstancias. Al mismo tiempo, Gallardo ya no podrá elegir solo los nuevos refuerzos, lo que implica que no se le permitirá volver a gastar tanto por futbolistas que llegan siendo una total incógnita. Stéfano Di Carlo decidió tomar al toro por las astas y lejos de achicarse se sienta mano a mano a discutir con el Muñeco.
