River terminó la temporada 2025 de la peor manera posible, siendo derrotado por Racing por 3-2 en el Cilindro de Avellaneda, lo que decretó la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo en los octavos de final del Torneo Clausura. Ahora llegó el momento de una reformulación en el plantel Millonario donde el Muñeco ya decidió que 10 jugadores se irán.
PUNTO FINAL
Gallardo arrasa con todo: Los 10 jugadores que echa de River
Luego de un año sin consagraciones, Gallardo conmenzó una fuerte limpieza en el plantel de River pensando en el armado del plantel para el 2026.
La temporada de River comenzó despertando mucha ilusión no solo porque el capitán del barco es Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club, sino también por la enorme cantidad de figuras que se sumaron para ser protagonista excluyente de todas las competencias del año. La realidad le dio un cachetazo al Millonario que terminó quedándose con las manos absolutamente vacías.
Ahora llegó el momento de pensar en lo que será el 2026 y para plantar nuevas semillas es necesario remover la tierra para quitar a aquellos futbolistas que Gallardo considera ya no están a la altura de River teniendo en cuenta lo que mostraron este año. En total la lista es de 10 jugadores donde se incluyen nombres muy pesados en la historia reciente del club.
River le dice adiós a los Héroes de Madrid
Dentro de la lista de salientes de River aparecen Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez, denominados como los “héroes de Madrid”. Sus contratos llegan a su fin el próximo 31 de diciembre y la decisión que se tomó es que ninguno de los vínculos será renovado, lo que implica una renovación de la plantilla más que importante.
Lejos de detenerse ahí, la limpieza de Gallardo implica a más jugadores. Miguel Borja es otro de los futbolistas a los cuales se les termina el vínculo el próximo 31 de diciembre, al igual que Federico Gattoni que hace meses viene entrenando apartado del grupo. De esta forma ya hay seis miembros del plantel que se marcharán en condición de libre, por lo que River no verá un solo peso por sus salidas.
Por último, los jugadores que tienen colgado el cartel de venta son Paulo Díaz, quien ya fue borrado por Gallardo en las últimas dos convocatorias, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos y Facundo Colidio. La idea es que estos últimos cuatro se marchen vendidos para poder hacer caja y reinvertirlo en la llegada de nuevos futbolistas para rearmar a un River que terminó un 2025 totalmente decepcionante.
Más en GOLAZO 24
Andrés Fassi (Talleres) es "odiado" en River Plate y burlado por Boca Juniors
En Racing Club nadie puede creer lo que declaró Duván Vergara en ESPN
Alejandro Fantino destrozó a Juan Sebastián Verón en tierras de Pablo Toviggino
La AFA de Chiqui Tapia hizo que Esteban Trebucq opine como un kirchnerista