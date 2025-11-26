Gallardo arrasa con todo: Los 10 jugadores que echa de River

Lejos de detenerse ahí, la limpieza de Gallardo implica a más jugadores. Miguel Borja es otro de los futbolistas a los cuales se les termina el vínculo el próximo 31 de diciembre, al igual que Federico Gattoni que hace meses viene entrenando apartado del grupo. De esta forma ya hay seis miembros del plantel que se marcharán en condición de libre, por lo que River no verá un solo peso por sus salidas.