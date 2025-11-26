Créditos hipotecarios del IPV: El programa que promete casa propia con cuotas muy bajas

Créditos hipotecarios, IPV: ¿Cuáles son los requisitos obligatorios?

Para acceder a esta línea del IPV es necesario cumplir con condiciones estrictas que no son negociables. Entre ellas:

Ingreso Familiar Mínimo: entre $1.323.251,12 y $2.831.970,67 según el tamaño de la vivienda.

entre $1.323.251,12 y $2.831.970,67 según el tamaño de la vivienda. Destino único: solo se aplica a la construcción de una vivienda única.

solo se aplica a la construcción de una vivienda única. Terreno propio o a adquirir: debe contarse con lote o comprarlo dentro del periodo de ahorro previo.

debe contarse con lote o comprarlo dentro del periodo de ahorro previo. Servicios básicos: el terreno debe tener luz y agua potable.

el terreno debe tener luz y agua potable. En barrios cerrados, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota del plan de 80 m².

Sin propiedades a nombre del solicitante: requisito clave para garantizar que el beneficio llegue a quienes no poseen vivienda.

El IPV remarca que todos los requisitos deben cumplirse desde el primer día de la postulación, ya que forman parte de la evaluación técnica y socioeconómica previa al otorgamiento del crédito.

Créditos hipotecarios del IPV: ¿Cuánto voy a pagar de cuota según el tamaño de la vivienda?

La línea Construyo Mi Casa define una cuota específica para cada alternativa de superficie, acompañada del ingreso mínimo que se debe demostrar:

140 m²: cuota de $566.394,13 – ingreso mínimo: $2.831.970,67

cuota de $566.394,13 – ingreso mínimo: $2.831.970,67 120 m²: cuota de $497.552,19 – ingreso mínimo: $2.487.760,94

cuota de $497.552,19 – ingreso mínimo: $2.487.760,94 100 m²: cuota de $403.361,01 – ingreso mínimo: $2.016.805,11

cuota de $403.361,01 – ingreso mínimo: $2.016.805,11 80 m²: cuota de $339.831,53 – ingreso mínimo: $1.699.157,63

cuota de $339.831,53 – ingreso mínimo: $1.699.157,63 69 m²: cuota de $304.824,71 – ingreso mínimo: $1.524.123,55

cuota de $304.824,71 – ingreso mínimo: $1.524.123,55 55 m²: cuota de $264.650,22 – ingreso mínimo: $1.323.251,12

Este esquema permite que cada familia pueda optar por un tamaño acorde a sus posibilidades, sin comprometerse con cuotas impagables.

El IPV lanza créditos hipotecarios con cuotas desde $250.000: Conocé cómo acceder

¿Cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV paso por paso?

Aunque el proceso es completamente digital, el IPV aclara que requiere atención y precisión para evitar rechazos. El procedimiento es el siguiente:

Reunir y digitalizar la documentación : se debe completar el formulario oficial y subir todos los archivos en formato PDF.

: se debe completar el formulario oficial y subir todos los archivos en formato PDF. Verificación del IPV: el organismo analiza si se cumplen los requisitos socioeconómicos.

el organismo analiza si se cumplen los requisitos socioeconómicos. Evaluación del terreno: se revisa que el lote cumpla con los servicios y medidas necesarias.

se revisa que el lote cumpla con los servicios y medidas necesarias. Firma de contratos de ahorro previo: el postulante comienza a cumplir con las 36 cuotas exigidas.

el postulante comienza a cumplir con las 36 cuotas exigidas. Otorgamiento del crédito: puede ser por licitación o tras completar el periodo de ahorro.

puede ser por licitación o tras completar el periodo de ahorro. Construcción de la vivienda: los desembolsos se realizan de acuerdo al cronograma estipulado.

