Cuadernos: "Euros en billetes de 500" para Néstor al departamento de "la loca" CFK

Clarens describió las maniobras señalando que, según le explicaron, cuando recibía el dinero “debía separar una parte, dárselo a Lázaro Baez” y agregó: “ Yo supongo que éste se lo daba a Néstor Kirchner”.

A modo de ejemplo de esa operatoria, indicó: “En determinado momento (Daniel) Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”.

Explicó que en muchos casos “se coordinaba con Muñoz la entrega de dinero en el Hotel Panamericano, donde él siempre tenía una habitación, o en el domicilio de Juncal y Uruguay del matrimonio Kirchner, en el caso que sean sumas más importantes". " En esos casos, Muñoz me esperaba en el hall de la plata baja de edificio, yo nunca subí al departamento", aclaró.

Cristina la “yegua”

La declaración de Clarens se suma a la del fallecido Fabián Gutiérrez, quien afirmó en sede judicial: "Daniel Muñoz, la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado las cuales él era el único que las tocaba y se ubicaba en la parte trasera de avión, pasando el área presidencial. No vi el contenido de las valijas pero se comentaba que contenían dinero”.

"En esos viajes, cuando llegábamos a la residencia de El Calafate y arribaba Muñoz, Néstor Kirchner nos hacía retirar”, señaló Gutiérrez.

“No vi bóvedas en esa casa pero existía un lugar, bajando la escalera, donde había una puerta placa blanca cerrada, donde los secretarios decíamos que 'ahí estaba la historia', dijo en relación al lugar donde se podían guardar los bultos mencionados. Era el único lugar de la casa donde yo no tenía acceso, siendo que me desplazaba con absoluta libertad por la propiedad", explicó.

Sobre los detalles vinculados al juicio por la Causa Cuadernos, este miércoles (26/11) el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre contó los apodos que le pusieron a Cristina Kirchner algunos funcionarios que participaban de las maniobras bajo investigación y que surgen de declaraciones registradas judicialmente: “...de la Primera Dama y Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, en todo momento. Yo no recibí muy gustoso esa tarea, dado el carácter fuerte que tenía Cristina, nadie quería trabajar con ella”, dijo Fabián Gutierrez, el exsecretario privado que fue asesinado en El Calafate el 3 de julio de 2020.

Y sigue, sobre lo que contó ante el fiscal Stornelli: “Entre los secretarios la apodábamos ‘la loca’, ‘la yegua’ y otro término que no quiero mencionar por razones de género. Néstor era más humano. Era diferente”.

Cabe destacar que el aporte de Fabián Gutiérrez como imputado colaborador no fue leído durante la audiencia pasada debido a su muerte; sin embargo, como señalaron fuentes judiciales: “Sus dichos están incorporados a la causa y corroborados durante la instrucción”.

