Reacción oficlal: Denuncia contra financiera cercana a "Chiqui" Tapia

Claudio Tapia y sus aliados en la AFA. Claudio Tapia y sus aliados en la AFA.

DGI / Maniobras

La DGI detectó la maniobra de presunto lavado de activos que se armó por medio de la billetera virtual de Sur Finanzas a través de pagos con QR, SurPos y con links de pago, moviendo así hasta abril pasado unos 818.000 millones.

Las sospechas saltaron a la luz cuando se comprobó que el 31% de los que hacían movimientos de dinero eran “sujetos no categorizados”, sin tener una inscripción en ARCA.

Además del delito de lavado de dinero, la DGI señaló que Sur Finanzas no pagó el impuesto al cheque que debía cobrarles a las empresas que operaban con sus sistemas o a las personas que no están alcanzados en las excepciones previstas para el Impuesto a los Débitos y Créditos, el nombre formal del impuesto al cheque.

Por esto, la DGI considera que Sur Finanzas evadió $3.327 millones desde que comenzó a operar en 2022 hasta abril de este año. Detalla la agencia NA.

Más noticias en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

Abróchense los cinturones: Javier Milei saca provecho del quiebre peronista

Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."