Las acciones de Nvidia vuelven a caer, pero esta vez ante un nuevo peligro

Analistas como Mike O’Rourke, de Jones Trading, consideraron que este lanzamiento podría representar una disrupción comparable a la generada a comienzos de año por la startup china DeepSeek, cuyo rápido ascenso desencadenó entonces amplias ventas en el sector tecnológico estadounidense. Comentó que el mercado parece estar adoptando la visión de Google como “líder indiscutible” en la carrera de la IA.

Charlie McElligott, estratega de Nomura, planteó una lectura similar. En una nota a sus clientes, señaló que Gemini 3 ha “reiniciado el tablero de jerarquía” de la industria y propiciado un “nuevo momento DeepSeek”, reavivando la discusión sobre quién domina realmente el avance en modelos y hardware de IA.

La presión sobre Nvidia aumentó tras un informe de The Information que señaló que Google estaría ofreciendo a grandes clientes —incluida Meta— la posibilidad de integrar TPU directamente en sus propios centros de datos. Hasta ahora, este tipo de chips solo se podían utilizar mediante el servicio de nube de Google. Meta, al igual que OpenAI, figura entre los principales compradores de hardware de Nvidia.

La empresa de chips, no obstante, felicitó públicamente a Google por sus avances y defendió su posición tecnológica al asegurar que continúa “una generación por delante de la industria”.

Mientras Alphabet cerró hoy con una suba del 1,6% y un nuevo máximo histórico, Nvidia acumula ya una pérdida de más de US$ 700.000 millones en capitalización bursátil desde que alcanzara un pico superior a los US$ 5 billones hace menos de un mes. AMD, su principal rival en chips de IA, también sufrió el impacto y cayó un 4,1%.

