La impactante cifra por la que Softbank vendió todas sus acciones en Nvidia

Masayoshi Son dejó claro que su meta es convertir a SoftBank en un actor central del ecosistema global de IA, una tecnología que, según el empresario, definirá “el futuro de la humanidad”.

Además de controlar la diseñadora británica de chips Arm Holdings, el grupo invirtó en Oracle, impulsa la construcción del megacentro de datos Stargate en Estados Unidos y recientemente adquirió la división de robótica de ABB por US$ 5.400 millones.

La reacción del mercado luego de la venta que realizó Softbank

El mercado respondió con entusiasmo. Las acciones de SoftBank duplicaron su valor en lo que va del año, superando los 22.000 yenes, en parte por el interés de los inversores en obtener exposición indirecta a OpenAI. La empresa también anunció un desdoblamiento de acciones de cuatro por una a partir del 1° de enero, con el objetivo de ampliar su base accionaria.

Sin embargo, no todo es optimismo. Analistas como David Gibson, de MST Financial, advirtieron al mismo medio que SoftBank podría haber sobreextendido sus compromisos financieros.

Según sus estimaciones, el conglomerado comprometió US$ 113.000 millones en inversiones, pero dispone de una capacidad de financiamiento de apenas US$ 58.500 millones, lo que implicaría un déficit estructural a largo plazo.

image Masayoshi Son, CEO de Softbank.

El especialista también señaló que las recientes emisiones de deuda de SoftBank con tasas superiores al 8% reflejan la preocupación del mercado crediticio. “El riesgo de financiación no cubierta es un terreno fértil para problemas de ejecución”, alertó.

Aun así, el liderazgo de Son continúa apostando por el potencial de la inteligencia artificial como eje de crecimiento global. En un contexto donde los flujos de capital hacia la IA se multiplican, SoftBank busca mantener su posición en la vanguardia de la innovación —aunque ello implique asumir riesgos cada vez más elevados.

