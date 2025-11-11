Estafas con planes de ahorro: Cómo operaba la falsa empresa liderada por dos hombres

¿Quiénes son los detenidos por estafas vinculadas a planes de ahorro?

Los procedimientos ordenados por la Justicia permitieron apresar a dos hombres de 27 y 35 años, señalados como responsables directos del manejo del negocio fraudulento. En los allanamientos se encontraron herramientas típicas de una empresa en funcionamiento —computadoras, teléfonos, posnets, carpetas—, elementos que ahora podrían convertirse en las piezas clave para identificar la cantidad real de damnificados.

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que busca reconstruir el recorrido del dinero, establecer el monto total de las operaciones y determinar si hubo más personas involucradas en la organización.

estafas con planes de ahorro 1

¿Cuántas personas cayeron en la trampa y qué monto se habría defraudado?

La Justicia reconoce que aún no hay una cifra clara, justamente porque la empresa trabajó durante un largo período y su cierre abrupto dejó a muchos damnificados sin documentación ni comprobantes. Esto complica la trazabilidad de los pagos y expone una falla histórica, la falta de mecanismos accesibles para que los consumidores verifiquen si una empresa que ofrece planes de ahorro está efectivamente registrada y controlada.

Mientras tanto, la investigación continúa, y cada día aparecen nuevas denuncias de personas que confiaron en la aparente formalidad del negocio.

Más noticias en Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores