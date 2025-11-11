En medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, Miguel Ángel Pichetto lanzó una de las críticas más duras contra el ministro de Economía. En declaraciones a El Destape 1070, el diputado nacional y titular del bloque Encuentro Federal acusó a Luis Caputo de evitar sistemáticamente al Parlamento y afirmó que el funcionario “desprecia” la institucionalidad legislativa.
Pichetto fulminó a Luis Caputo y aseguó que tiene "un problema psicológico": Por qué
Miguel Pichetto no se guardó nada y en una entrevista radial le recomendó a Luis Caputo que "se trate en el psicoanalista".
“Caputo tiene un problema psicológico con el Congreso”, sentenció Pichetto, al analizar las reiteradas ausencias del ministro ante las citaciones formales para brindar explicaciones sobre las medidas económicas del Gobierno. Según el legislador, la actitud del titular del Palacio de Hacienda revela algo más profundo que un desacuerdo político:
“Debería tratarlo con el psicoanalista. Un ministro de Economía mínimamente debería presentarse para explicar el Presupuesto”.
Por qué Pichetto apuntó contra Toto
La crítica llega luego de que la Cámara de Diputados resolviera convocar a Caputo a principios de octubre para que aclarara detalles de los acuerdos económicos con Estados Unidos, especialmente el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre un swap por 20 mil millones de dólares. Pese a la relevancia del tema, el ministro no acudió.
Para Pichetto, la ausencia no es un hecho aislado, sino parte de una postura política más amplia:
“Hay una visión de clase. Creen que hay gente ignorante”, sostuvo, remarcando que el ministro —a su juicio— considera prescindible el diálogo con los representantes legislativos.
El diputado no dudó en vincular este comportamiento con la dinámica interna del oficialismo. Según él, la mirada del Gobierno hacia el Congreso oscila entre la indiferencia y el desdén, una postura que profundiza la fragilidad institucional.
Reforma laboral: un rechazo anticipado
Consultado sobre el avance de la reforma laboral impulsada por sectores de La Libertad Avanza, Pichetto fue categórico:
“Ampliar la jornada laboral no va a pasar”.
El legislador anticipó un rechazo amplio a ese tipo de iniciativas y remarcó que en contextos económicos recesivos, flexibilizar derechos no ofrece ninguna solución:
“La reforma laboral no es la solución mágica. Todos los problemas de gobiernos no peronistas comenzaron con la reforma laboral”, advirtió.
Además, cuestionó con dureza los proyectos ya presentados por el oficialismo, como el de la diputada Romina Diez, al que calificó como “aberrante”.
Críticas también al plan tributario
Pichetto pidió prudencia frente a posibles cambios fiscales, recordando que aún no existe un texto formal: “Hay que esperar a ver qué presenta el Gobierno porque no hay letra escrita”, señaló, en referencia tanto a la reforma laboral como a la impositiva. Sobre esta última, apuntó que la idea oficial es una baja de impuestos, aunque todavía sin precisiones.
Un mensaje directo al Ejecutivo y a Luis Caputo
El diputado peronista concluyó reclamando una mayor presencia del ministro Caputo en el Congreso, insistiendo en que su rol exige rendición de cuentas:
“Un ministro no puede seguir huyendo del debate parlamentario”, advirtió.
La ofensiva pública de Pichetto dinamita aún más el vínculo entre el Congreso y el Gobierno en un momento clave para la discusión de reformas estructurales.
