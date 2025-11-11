Pichetto fulminó a Luis Caputo y aseguó que tiene "un problema psicológico": Por qué

“Hay una visión de clase. Creen que hay gente ignorante”, sostuvo, remarcando que el ministro —a su juicio— considera prescindible el diálogo con los representantes legislativos.

El diputado no dudó en vincular este comportamiento con la dinámica interna del oficialismo. Según él, la mirada del Gobierno hacia el Congreso oscila entre la indiferencia y el desdén, una postura que profundiza la fragilidad institucional.

Reforma laboral: un rechazo anticipado

Consultado sobre el avance de la reforma laboral impulsada por sectores de La Libertad Avanza, Pichetto fue categórico:

“Ampliar la jornada laboral no va a pasar”.

El legislador anticipó un rechazo amplio a ese tipo de iniciativas y remarcó que en contextos económicos recesivos, flexibilizar derechos no ofrece ninguna solución:

“La reforma laboral no es la solución mágica. Todos los problemas de gobiernos no peronistas comenzaron con la reforma laboral”, advirtió.

Además, cuestionó con dureza los proyectos ya presentados por el oficialismo, como el de la diputada Romina Diez, al que calificó como “aberrante”.

Críticas también al plan tributario

Pichetto pidió prudencia frente a posibles cambios fiscales, recordando que aún no existe un texto formal: “Hay que esperar a ver qué presenta el Gobierno porque no hay letra escrita”, señaló, en referencia tanto a la reforma laboral como a la impositiva. Sobre esta última, apuntó que la idea oficial es una baja de impuestos, aunque todavía sin precisiones.

Un mensaje directo al Ejecutivo y a Luis Caputo

El diputado peronista concluyó reclamando una mayor presencia del ministro Caputo en el Congreso, insistiendo en que su rol exige rendición de cuentas:

“Un ministro no puede seguir huyendo del debate parlamentario”, advirtió.

La ofensiva pública de Pichetto dinamita aún más el vínculo entre el Congreso y el Gobierno en un momento clave para la discusión de reformas estructurales.

_______________________________

