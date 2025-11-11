Formosa insólita: Se viralizó el cobro de un "peaje" prohibido por la Constitución y reclaman freno urgente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dievalen/status/1987979139362509244&partner=&hide_thread=false La ciudad de Formosa cobra una “contribución al auto transporte” para dejar entrar a los vehículos no registrados en el Municipio. Se llevan puesta la constitución nacional como si nada! (artículos 14 y 75 inc 13). #DegeneradosFiscales pic.twitter.com/tXIaDrdYa2 — Diego Valenzuela (@dievalen) November 10, 2025

Reclamo por intervención nacional

La diputada formoseña Gabriela Neme anunció que presentará un reclamo ante Vialidad Nacional y el Gobierno central para exigir la suspensión inmediata del cobro. “No puede haber aduanas internas. Es inconstitucional y abusivo”, afirmó.

Neme fue una de las que difundió el video y, según adelantó, pedirá que se revise toda la normativa aplicada por la Municipalidad de Formosa.

La oposición nacional reaccionó: hablan de ‘visado’ provincial

Las críticas se multiplicaron rápidamente en redes sociales.

El senador libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, escribió:

“La Municipalidad de Formosa empezó a cobrar un impuesto a transportistas que ingresen o transiten por la ciudad. Un peaje encubierto que castiga a quienes producen”.

En la misma línea, la diputada Lilia Lemoine ironizó:

“Si pasás por Formosa, pagás un visado. Hasta $24.000 para los munipas de Gildo”.

Ambos apuntaron al gobernador Gildo Insfrán, cuyo dominio político sobre la provincia se extiende desde hace casi tres décadas.

Cómo funciona el cobro

La Municipalidad entrega un folleto a los conductores donde se detalla la nueva “Contribución por servicios que inciden sobre vehículos automotores”.

El texto menciona tres ordenanzas locales —7147/17, 7450/20 y 7465/20— como respaldo normativo.

El mecanismo es el siguiente:

Los vehículos pesados no radicados en la capital deben pagar entre 1 y 3 módulos.

El monto mínimo es de $7.305; el máximo, cerca de $24.000.

El pago puede hacerse en efectivo o mediante QR.

El permiso solo habilita a circular hasta la medianoche del mismo día.

Para especialistas consultados por este medio, el esquema constituye una barrera al comercio interno, algo que la Constitución nacional prohíbe desde 1853.

Qué puede pasar ahora

Con la denuncia formal en camino, se espera que el Gobierno nacional tome intervención a través de Vialidad, la Dirección Nacional de Transporte o incluso la Secretaría de Interior. El tema también podría judicializarse, dado que afecta directamente la libre circulación de mercaderías y puede considerarse una tasa ilegítima.

Por ahora, la Municipalidad de Formosa no emitió ninguna aclaración pública.

