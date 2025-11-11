Descubren un efecto del café en el corazón que nadie se esperaba

A veces, esta afección puede ser asintomática. En otros casos, las personas pueden experimentar latidos cardíacos rápidos y fuertes, falta de aire y sensación de mareo.

Ahora bien, los participantes del estudio Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (DECAF) fueron asignados de manera aleatoria a beber una taza de café con cafeína al día, o evitar toda la cafeína, por 6 meses.

cafe (1).jpg La relación entre el café y las arritmias siempre ha sido complicada.

¿Qué hallaron los investigadores?

Durante el seguimiento, los investigadores encontraron que la ingesta diaria de café se asoció con un menor riesgo de episodios de arritmia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular.

"El 47% de los participantes en el grupo de café tuvo un episodio recurrente de fibrilación auricular o aleteo auricular (latidos cardíacos rápidos pero regulares) que duró más de 30 segundos, en comparación con el 64% del grupo sin cafeína", detalla la AHA.

Esto, indican, representa un riesgo un 39% menor entre los bebedores de café.

¿Si tengo fibrilación auricular puedo tomar café?

La respuesta a esto va a depender de cada paciente y de cómo la cafeína afecta su corazón.

Los investigadores creen que los expertos en salud deberían acceder a que las personas con fibrilación auricular prueben bebidas con cafeína natural, siempre que no empeoren los síntomas o desencadenen arritmias.

“Es razonable que los profesionales de la salud permitan a sus pacientes con fibrilación auricular considerar experimentar con sustancias naturalmente cafeinadas que puedan disfrutar, como el té y el café con cafeína", dijo el autor principal del estudio, Gregory M. Marcus, MD, MAS, profesor de medicina en la Universidad de California, San Francisco.

"Sin embargo, algunas personas aún pueden descubrir que la cafeína o el café con cafeína desencadenan o empeoran su fibrilación auricular”, agregó.

Los resultados fueron publicados en JAMA.

