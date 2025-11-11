'V de Venganza' vuelve con todo: HBO apuesta por una serie más actual que nunca

image

Como explicó Alan Moore en BBC4 para Comics Britannia: "V de Venganza enfatiza que la acción individual puede derribar regímenes autoritarios, mientras que la pasividad perpetúa la opresión". Justamente, esa ambigüedad es lo que puede diferenciar a esta serie de otras adaptaciones de DC y darle profundidad real más allá del espectáculo.

El fascismo según Alan Moore: El poder se alimenta de la indiferencia

Lo que hace que V de Venganza siga siendo un material imprescindible no es la acción o la estética, es cómo Moore retrata al fascismo: lo hace como algo cotidiano y humano, que se sostiene por la indiferencia y las decisiones de cada persona. Como señaló el propio Moore: "No quería que fueran solo los buenos contra los malos. Eso es trivial e insultante para el lector. Los fascistas tenían razones, a veces cobardía, a veces creencia genuina en esos principios".

image Alan Moore retrata el fascismo como algo humano, sostenido por la pasividad de la sociedad y obsesiones de los líderes. La serie podrá profundizar en estos matices y su relevancia actual.

La serie podrá profundizar en Adam Susan, líder de Fuego Nórdico, que se obsesiona con la máquina de control llamada Destino hasta que termina destruido por su amor a la ideología. Porque la moraleja que queda, pasadas las explosiones, es que en los regímenes autoritarios, los que controlan también son víctimas de su propia obsesión por el poder, y que la caída del sistema depende tanto de los héroes como de la reacción de la sociedad ante la injusticia.

Si HBO logra transmitir esa complejidad, la serie no será solo entretenimiento: va a ser un alerta de cómo la pasividad y la indiferencia sostienen los totalitarismos, una lección que sigue siendo dolorosamente vigente, y una oportunidad para que las nuevas generaciones entiendan que una máscara es tanto un símbolo como una herramienta de resistencia real.

