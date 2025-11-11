Universidades en alerta: El Gobierno sigue sin cumplir y la crisis "no está resuelta"

En ese sentido, desde la federación universitaria manifestaron que "Los docentes no pueden seguir trabajando con sueldos por debajo de la línea de pobreza, ni las universidades pueden funcionar con presupuestos que se licúan mes a mes".

"La crisis universitaria no está resuelta"

El paro de tres días incluye distintas acciones de visibilización y asambleas en las sedes universitarias, con el objetivo de exigir que el Gobierno cumpla con la ley y ejecute los fondos previstos.

En caso de que no haya una respuesta concreta, los sindicatos advirtieron que podrían evaluar nuevas medidas de fuerza previo al cierre del año académico.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo en medio del reclamo por mayor presupuesto, salarios dignos y defensa de la educación pública, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sistema de educación superior.

Al respecto, el Secretario General de Coad, Federico Gayoso remarcó:

"La crisis universitaria no está resuelta y por este camino es muy difícil que eso suceda ya que si bien conseguimos un triunfo político muy importante con la aprobación de la Ley de Financiamiento, el gobierno decidió no cumplirla y convirtiéndola en letra muerta".

Para brindar más detalles, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, precisó que "El 80% del personal docente percibe un salario por debajo de los $600.000. Eso se atiende con la Ley de Financiamiento; si no se aplica, tenemos un problema".

En diálogo con el medio local, Conclusión, indicó que "El otro desafío es lograr que haya un presupuesto para 2026 y que el mismo incorpore como base para la distribución presupuestaria lo que estaba estipulado en la normativa".

