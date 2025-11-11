ROSARIO. Desde este miércoles (12/11), las universidades públicas de todo el país realizarán un paro de 72 horas en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso aprobó por segunda vez y la Casa Rosada promulgó el pasado 21 de octubre, pero sin presupuesto para su aplicación.
MEDIDA DE FUERZA A LA VISTA
Universidades en alerta: El Gobierno sigue sin cumplir y la crisis "no está resuelta"
Desde este miércoles (12/11), las universidades públicas realizarán un paro de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Paro de 72 horas
La medida de fuerza busca visibilizar la falta de cumplimiento por parte del Estado en la asignación de recursos necesarios para el sostenimiento del sistema educativo superior.
En la ciudad, la COAD confirmó su adhesión a la huelga aunque aclaró que las mesas de examen no se verán afectadas para no perjudicar a aquellos estudiantes que ya habían programado sus evaluaciones finales. En tanto, la AGD-UBA comunicó que, si bien acompañan el pedido, los docentes de la Universidad de Buenos Aires mantendrán sus actividades con normalidad.
Los gremios universitarios sostienen que la ley debía garantizar mejoras salariales para docentes y no docentes, así como la asignación de partidas que aseguren el correcto funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, denuncian que las partidas presupuestarias no fueron actualizadas ni ejecutadas, lo que genera un escenario crítico en varias universidades del país.
Según explicaron, el congelamiento presupuestario afecta directamente a los salarios, las becas estudiantiles y los programas de investigación, y pone en riesgo la continuidad de proyectos esenciales para la comunidad educativa.
En ese sentido, desde la federación universitaria manifestaron que "Los docentes no pueden seguir trabajando con sueldos por debajo de la línea de pobreza, ni las universidades pueden funcionar con presupuestos que se licúan mes a mes".
"La crisis universitaria no está resuelta"
El paro de tres días incluye distintas acciones de visibilización y asambleas en las sedes universitarias, con el objetivo de exigir que el Gobierno cumpla con la ley y ejecute los fondos previstos.
En caso de que no haya una respuesta concreta, los sindicatos advirtieron que podrían evaluar nuevas medidas de fuerza previo al cierre del año académico.
De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo en medio del reclamo por mayor presupuesto, salarios dignos y defensa de la educación pública, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sistema de educación superior.
Al respecto, el Secretario General de Coad, Federico Gayoso remarcó:
Para brindar más detalles, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, precisó que "El 80% del personal docente percibe un salario por debajo de los $600.000. Eso se atiende con la Ley de Financiamiento; si no se aplica, tenemos un problema".
En diálogo con el medio local, Conclusión, indicó que "El otro desafío es lograr que haya un presupuesto para 2026 y que el mismo incorpore como base para la distribución presupuestaria lo que estaba estipulado en la normativa".
