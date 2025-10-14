Docentes de todos los niveles educativos realizarán este martes un paro nacional y una movilización al Congreso de la Nación para reclamar por el recorte presupuestario en el sistema educativo. La medida, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), contará con la adhesión de gremios universitarios como la Conadu y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Paro nacional docente: Gremios universitarios se suman al reclamo por más presupuesto y salarios
El gremio de docentes Ctera y gremios universitarios inician un paro nacional por 24 horas que afecta a escuelas públicas de todos los niveles y universidades.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la concentración será a las 10:00 frente al Congreso, donde se espera una nutrida manifestación de trabajadores de la educación de todos los niveles.
Entre los principales reclamos, Ctera exige la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) —cuyos pagos están adeudados— y una nueva ley de financiamiento educativo.
A través de un video difundido en redes sociales con el Himno Nacional de fondo, el gremio llamó a "defender la educación pública y los derechos de los trabajadores de la enseñanza". Además, reclamó un aumento del presupuesto educativo, fondos para infraestructura escolar y mejoras salariales y laborales.
En el interior, también se sentirá con fuerza el paro docente
Además de la integración de los gremios bonaerenses, se plegarán a la medida:
- ADEP (Jujuy)
- ADOSAC (Santa Cruz)
- AGMER (Entre Ríos)
- ASDE (San Luis)
- ATECh (Chubut)
- AMP (La Rioja)
- AMSAFE (Santa Fe)
- ATEN (Neuquén)
- ATEP (Tucumán)
- SUTE (Mendoza)
- SUTEBA (Buenos Aires)
- SUTEF (Tierra del Fuego)
- UDAP (San Juan)
- UDPM (Misiones)
- UEPC (Córdoba)
- UNTER (Río Negro)
- UTE (Ciudad de Buenos Aires)
- UTELPA (La Pampa)
- UTRE (Chaco)
- SUTECO (Corrientes)
- ADF (Formosa)
- ATECA (Catamarca)
- ADP (Salta)
- SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)
El reclamo universitario
Por su parte, los gremios universitarios anunciaron que se sumarán a la protesta en defensa de la ley de financiamiento de las universidades nacionales, recientemente aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei tiene plazo hasta el 21 de octubre para promulgar.
"El 14 de octubre paramos con toda la docencia del país para luchar contra los salarios de hambre y en defensa de las jubilaciones y del Fonid", había señalado la AGD-UBA en un comunicado, y advirtió que si el Gobierno no aplica la ley de financiamiento universitario tras su promulgación, impulsarán un nuevo paro de 24 horas.
