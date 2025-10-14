Paro nacional docente: Gremios universitarios se suman al reclamo por más presupuesto y salarios

ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)

El reclamo universitario

Por su parte, los gremios universitarios anunciaron que se sumarán a la protesta en defensa de la ley de financiamiento de las universidades nacionales, recientemente aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei tiene plazo hasta el 21 de octubre para promulgar.

"El 14 de octubre paramos con toda la docencia del país para luchar contra los salarios de hambre y en defensa de las jubilaciones y del Fonid", había señalado la AGD-UBA en un comunicado, y advirtió que si el Gobierno no aplica la ley de financiamiento universitario tras su promulgación, impulsarán un nuevo paro de 24 horas.

image

Las organizaciones docentes anticiparon una jornada de gran participación en todo el país, con actos, radios abiertas y clases públicas en defensa de la educación pública, las universidades nacionales y los derechos laborales del sector Las organizaciones docentes anticiparon una jornada de gran participación en todo el país, con actos, radios abiertas y clases públicas en defensa de la educación pública, las universidades nacionales y los derechos laborales del sector

Otras noticias de Urgente24

Barry Bennett propuso alianza a Ritondo, Pichetto y De Loredo, y Santiago Caputo jefe de Gabinete

A días de las elecciones, Fuerza Patria lidera el territorio de Pullaro y LLA pierde terreno

Morgan Stanley 'no la ve': Cree que el tipo de cambio tendría que aumentar

Revés para Milei: La Cámara Electoral confirmó que las boletas no se reimprimirán