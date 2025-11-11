En China nada es casualidad y la propaganda ocupa un lugar central dentro de la comunicación exterior que el Partido Comunista ejerce. En ese orden, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) dio una nueva muestra de poder al incluir, sugestivamente, tres de sus aviones más avanzados en un video público que se hizo viral.
DEMOSTRACIÓN
China deja ver sus secretos aéreos con tres aviones destructores
La propaganda de China dejó ver una formación de aviones que representa la vanguardia del poder aéreo. Una advertencia pasiva para sus contrincantes.
La pieza audiovisual corresponde a la celebración del 76.º aniversario de la Fuerza Aérea de China, con el cual el país asiático conmemoró los hitos centrales de su poderío aéreo, especialmente avanzado en las últimas décadas. En la misma se puede ver a tres aviones modernos volando en formación, en lo que compondría el principal sistema de ataque con aeronaves.
Los tres aparatos corresponden a los diseños del drone furtivo GJ-11, el caza furtivo de quinta generación J-20 y el avión de guerra electrónica J-16D. Si bien son desarrollos ya revelados por China, el hermetismo en torno a su funcionamiento y capacidades despiertan una siempre presente curiosidad alrededor del mundo y en especial en Occidente, desde donde se observa con atención cualquier cambio o avance detectable.
La formación entre los tres aviones se destaca porque China estaría enseñando a sus rivales que ya alcanzó capacidades de combinar vuelos de aeronaves tripuladas con otras no tripuladas para misiones de alta precisión.
China un trío de temer
Según medios de propaganda china, el tridente enseñado por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación tendría capacidad de penetrar casi cualquier línea enemiga en un escenario de combate. La combinación de las tres aeronaves brindaría a cualquier misión la posibilidad de ejecutar maniobras de precisión (J-20), destrucción (GJ-11) y bloqueo electrónico (J-16D), brindando una amplia cobertura en favor de las fuerzas chinas.
Además, China estaría enseñando al mundo sus avances en materia de fabricación de drones furtivos. Se trata de un segmento de la industria bélica que el país asiático aceleró con fuerza en el último tiempo teniendo en cuenta el rol protagónico que esos aparatos han tomado en los frentes de Europa y Medio Oriente.
Por otra parte, la propaganda china exhibió toda clase de armas aeroespaciales. Entre ellas, nuevos sistemas de misiles y desarrollos referidos, como así también técnicas avanzadas de entrenamiento para el personal.
China también mostró sus avances en la aplicación de inteligencia artificial como tecnología central dentro de sus sistemas de defensa aérea. En ese sentido, el material liberado por el Gobierno chino dejó ver como la IA aprende de los pilotos de combate y aplica los conocimientos a situaciones prácticas.
China y la sexta generación
Mientras tanto, la Fuerza Aérea del ELP se encuentra desarrollando la siguiente generación de aviones de combate (sexta). En ese orden, el 2025 ha sido un año colmado de presentaciones “informales” donde se pudieron ver distintos diseños de lo que podría derivar en el siguiente sistema de armas furtivas.
Ejemplos como el del J-36 o el del J-50 fueron tan solo algunas muestras de la carrera que China desató para alcanzar lo antes posible el prototipo definitivo, con meta al año 2040.
