China deja ver sus secretos aéreos con tres aviones destructores

Además, China estaría enseñando al mundo sus avances en materia de fabricación de drones furtivos. Se trata de un segmento de la industria bélica que el país asiático aceleró con fuerza en el último tiempo teniendo en cuenta el rol protagónico que esos aparatos han tomado en los frentes de Europa y Medio Oriente.

Embed - China's PLA Air Force releases 76th anniversary video

Por otra parte, la propaganda china exhibió toda clase de armas aeroespaciales. Entre ellas, nuevos sistemas de misiles y desarrollos referidos, como así también técnicas avanzadas de entrenamiento para el personal.

China también mostró sus avances en la aplicación de inteligencia artificial como tecnología central dentro de sus sistemas de defensa aérea. En ese sentido, el material liberado por el Gobierno chino dejó ver como la IA aprende de los pilotos de combate y aplica los conocimientos a situaciones prácticas.

China y la sexta generación

Mientras tanto, la Fuerza Aérea del ELP se encuentra desarrollando la siguiente generación de aviones de combate (sexta). En ese orden, el 2025 ha sido un año colmado de presentaciones “informales” donde se pudieron ver distintos diseños de lo que podría derivar en el siguiente sistema de armas furtivas.

Ejemplos como el del J-36 o el del J-50 fueron tan solo algunas muestras de la carrera que China desató para alcanzar lo antes posible el prototipo definitivo, con meta al año 2040.

