Álvarez Agis, Lucas Llach y la falsa solución al reemplazo (¡Vamos las criptos!)

Las criptomonedas resultan la respuesta apropiada, entonces, si el Fisco no quiere retirar su abuso sobre el contribuyente.

Álvarez Agis podría haber sorprendido con alguna forma de aliviar al contribuyente fiscalizado. Él dice que gravando el efectivo lo socorre pero es imposible que el contribuyente regular se siente representado por lo de Álvarez Agis que demuestra una decisión por no aliviar la presión tributaria.

Él perdió una gran oportunidad y sentó un antecedente incómodo porque tendrá que seguir explicándolo cada vez que aparezca en público. Y le permitió un innecesario desgaste a manos de Javier Milei.

Por la propuesta de Emmanuel Álvarez Agis para cobrar un impuesto al efectivo pic.twitter.com/qSDOBNuWhr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2025

Apuntes para una Reforma Tributaria

Ya que estamos con el tema, un recorte interesante de IDESA:

"(…) Un problema más grave es la mala calidad de los impuestos. El sistema tributario contempla tributos muy rudimentarios con impactos muy negativos sobre la competitividad. El ejemplo más sintomático es la superposición de los impuestos a las ventas, donde al IVA nacional se superponen Ingresos Brutos y las tasas municipales que operan como un impuesto a los ingresos brutos a escala local. El otro grave problema es la muy baja calidad de la gestión pública que genera una enorme brecha entre los esfuerzos que hacen los contribuyentes pagando impuestos y los servicios que reciben del Estado.

Uno de los factores que explican la baja calidad de la gestión pública es la falta de correspondencia fiscal entre niveles de gobierno. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía para el 2024 se observa que:

La Nación recauda el 83% de la presión tributaria total, mientras que las provincias recaudan el 17% restante.

La Nación ejecuta el 52% del gasto público.

Las provincias ejecutan el 48% restante del gasto público.

Estos datos muestran que hay una muy baja correspondencia fiscal. Las provincias ejecutan prácticamente la mitad del gasto público total, pero solo recaudan un sexto de la presión tributaria. La diferencia la financian con la coparticipación y las transferencias discrecionales de la Nación. Esto genera una estructura de incentivos que no estimula la buena gestión pública. Al contrario, las provincias son inducidas a gastar de más y mal, mendigar transferencias discrecionales nacionales y eludir responsabilidades argumentando que la culpa por los malos resultados es de la Nación.

Dado estos antecedentes, la reforma fiscal debería estar orientada a que los buenos impuestos absorban los malos impuestos e incorporar una mayor correspondencia fiscal. Un eslabón clave en materia tributaria es que el IVA absorba Ingresos Brutos y las tasas a las ventas municipales. Una mayor recaudación con el “Super-IVA” permitirá compensar las pérdidas de recaudación que genere la eliminación de Ingresos Brutos y tasa municipales.

Si el 100% del “Súper IVA” se asigna a las provincias y el impuesto a las ganancias a la Nación se podría eliminar la coparticipación. Esto llevaría a una plena correspondencia fiscal, es decir, quien gasta recauda. Para las provincias del norte hay que prever un fondo de nivelación que garantice los ingresos que hoy tienen con la coparticipación. (…)".

