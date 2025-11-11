Reforma laboral vs. Baja de impuestos: Entre placebos y oportunidades

De todos modos, desde el Pacto de Mayo, Martínez envió un mensaje recio de que no es cualquier reforma laboral la que puede debatir: “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”.

Martes 11/11

El capítulo IV del DNU 70/23 fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese texto Milei intentó incorporar modificaciones en los cálculos indemnizatorios y limitar el derecho a huelga.

Martes 11/11 de asunción de la nueva conducción de la CGT, con el ingreso del nuevo Triunvirato:

Jorge Sola (Seguros),

Cristian Jerónimo (Vidrio) y

Octavio Argüello (Camioneros).

La nueva conducción de la CGT (Confederación General del Trabajo), con mandato hasta 2029, incluye al 'dialoguismo', que se autodenomina Agenda Siglo 21, y se identifica con el triunviro Jerónimo (Sindicato del Vidrio).

Algunos de sus respaldos:

UOCRA,

AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales, que lidera Guillermo Moser),

Ceramistas (Domingo Moreyra),

Unión Ferroviaria (Sergio Sasia).

Reforma Tributaria

Entre los empresarios se afirma que no hay posibilidad de avanzar en la Reforma Laboral sin abordar a la vez la Reforma Tributaria.

Los llamados 'impuestos al trabajo' son tan negativos como los 'impuestos a la producción' (que incluyen los gravámenes a la exportación) resultan costos decisivos al momento de considerar la competitividad y la productividad de la economía argentina.

La reforma laboral que propone la Administración Javier Milei no provoca furor entre los empresarios, más impactados hoy día por la tasa de interés real o por la alícuota del Impuesto a las Ganancias.

El tema es interesante cuando el ministro Luis Caputo hablará el jueves 13/11 en la 31ra. Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde pretende arengar sobre inversiones.

Con la muchísima capacidad instalada ociosa en la Argentina presente, y las reformas pendientes en cuestiones estructurales que definen los costos, las inversiones son muy puntuales y de altísima tasa de recupero, para bajar riesgos.

Jerónimo habló de la protección de convenios colectivos: “No vamos a aceptar ninguna cosa alocada con quita de derechos. Tenemos una herramienta estratégica… que son los convenios colectivos de trabajo”. Sola dignosticó: “La solución a los problemas que tiene la Argentina no son gremiales, o por lo menos lo incluyen, pero la definitiva son soluciones que tienen que ver con la política (...) Esperemos tener diálogo con el Gobierno… No vamos a rechazar esos espacios ni vamos a rechazar estar en la calle si siguen adelante sin escucharnos”. Argüello: “Unidad de los trabajadores, y al que no le guste se jode. Unidos somos fuertes, pero organizados vamos a ser invencibles (…) Vamos a defender nuestras conquistas hasta las últimas consecuencias”.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en cuestión de horas

La miniserie de 4 episodios que todos devoran en una noche

La irresistible miniserie de 7 episodios que se devora en pocas horas

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en un solo día