La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en cuestión de horas

Esta miniserie de Netflix es una de las mejores de la plataforma. A lo largo de sus 6 capítulos no te deja indiferente y te sumerge en una trama espectacular de la cual no vas a querer salir. Es de esas series que muchos devoran en cuestión de horas.
Se trata de una miniserie de pocos episodios que muchos ya vieron en Netflix y sin duda recomiendan. La trama es de época, con una historia intensa y dramática que no te va a dejar despegarte del sillón ni un solo minuto. Además los actores que encarnan a los personajes son alucinantes.
La miniserie Los últimos Zares es una historia muy interesante donde el Zar Nicolás II no quiere que haya cambios. Hay mucho drama, peleas por el poder y también escándalos familiares. Es de esas series fuertes que sin duda te atrapan desde el primer minuto.
En esta producción el final es realmente alucinante, cerrado y con una producción increíble. El Zar encarna una revolución que lo termina relegando, pero a lo largo de estos seis episodios la adrenalina, acción y drama te envuelven en una atmósfera increíble.
Todos eligen ver esta miniserie en un día porque la trama te lleva una y otra vez a estar alerta y no perderte nada. Son solo 6 episodios de apenas 45 minutos cada uno en donde vas a estar esperando empezar otro. No falla y todos la aclaman.
