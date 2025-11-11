Polémica en Hollywood: Le dicen woke al nuevo Depredador (y es todo lo contrario)

Dan Trachtenberg, el director, ya había hecho algo similar con Presa en 2022, y esta vez dobla la apuesta: sigue siendo una película de acción, sólo que con algo de alma.

El público habló: menos llanto, más entradas vendidas

Mientras los críticos discutían si el Depredador se había vuelto "inclusivo", la película rompía la taquilla y conseguía un logro histórico para la saga. Según Deadline, recaudó 80 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, el mejor estreno en la historia de la franquicia.

No sólo superó a Alien vs. Depredador de 2004, sino que también devolvió al personaje a la conversación cultural. En paralelo, algunos como el youtuber Tyrone Magnus (con más de dos millones de seguidores) desmintieron que la película tuviera supuestamente contenido progre: "No es woke. Es una buena película de acción, punto."

image La película rompió récords de taquilla con 80 millones de dólares en su primer fin de semana, una marca histórica para la saga.

Magnus sostuvo que Tierras Salvajes "no convierte al Depredador en un debilucho ni mete temas de sexualidad o género donde no los hay". Lo que sí hay es historia, mundo, mitología. El Depredador sigue cazando, sigue peleando, sigue siendo un guerrero, pero esta vez también entiende lo que significa tener algo que perder. Es decir, el filme no lo suaviza: lo hace más interesante.

Y ahí está el punto que molesta a los más duros. El problema no es si el Depredador es "woke", sino que Hollywood aprendió a contar acción sin negarle emoción al personaje. Tierras Salvajes no le saca los colmillos al monstruo, sino que le da un corazón, y eso, en un cine que ya quemó todas las fórmulas de testosterona ochentosa, vale más que una cabeza arrancada.

En definitiva, el Depredador no se ablandó. Evolucionó. Y el público lo entendió antes que los críticos.

