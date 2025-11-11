Flavio Azzaro denuncia bots en Picado TV: ¿por celos o porque quedó todo mal con Yudcovsky?

image Flavio Azzaro dice que quedó una buena relación con Yudcovsky, pero no parece...

El periodista, que conducía Fútbol y Transas por las noches, deslizó con una notoria molestia en el rostro en su canal de YouTube, post despido:

Es una decisión que me causó mucha tristeza, desazón, una decepción bastante importante, porque obviamente cuando se concluye una etapa, a uno le mueve ciertos cimientos por dentro. Fue un programa el cual me rompí el culo para que salga bien Es una decisión que me causó mucha tristeza, desazón, una decepción bastante importante, porque obviamente cuando se concluye una etapa, a uno le mueve ciertos cimientos por dentro. Fue un programa el cual me rompí el culo para que salga bien

Flavio Azzaro contra Diego Yudcovsky en su debut: "Cayeron en los bots"

Este lunes (10/11), en la primera emisión de Yudco en el Picado TV, canal de YouTube perteneciente a Centralia Media & Content, una productora que compró el canal deportivo de streaming a mediados de 2024, Flavio Azzaro disparó con una filosa indirecta contra el flamante programa, que tiene apenas dos horas de vida.

"Me gustaba la competencia, pero ya está, cayeron en los bots. Una pena…", escribió el periodista deportivo en su cuenta personal de Twitter, a los 15 minutos de comenzada la emisión.

Testigos que vivieron de cerca el envío periodístico denuncian que el número de conectados durante la transmisión fue sospechosamente cambiante: comenzó con más de 15.000 usuarios en vivo —una cifra más que envidiable para un programa del periodismo emergente, y especialmente tratándose de su estreno—, pero de repente descendía a unas 2.000 personas en tiempo real.

Incluso Gonzalo Cardozo, conductor del programa 'Digamos Todo' en las mañanas de Picado TV, ironizó con la supuesta presencia de bots.

En paralelo, AZZ transmitía Rivales y Enemigos, el programa conducido por Luciano Cofano y Renzo Milán Pantich. El segmento, que aborda la eterna rivalidad entre Boca y River, modificó de forma sospechosa su horario de retransmisión (¿para boicotear a Diego Yudcovsky o porque ese es el prime time?) desde este lunes 10 de noviembre: pasó de la franja de 17 a 19 a emitirse entre las 19 y las 21 horas.

Azzaro no es una persona que se mide mucho a la hora de opinar y de revelar sus informaciones. Suele ir al hueso, sin rodeos ni titubeos. En marzo pasado, el comunicador sorprendió en los estudios de 'CEF' y, pasadas las 15 horas, apuntó contra Migue Granados -dueño de OLGA- y Nicolás Occhiato -ideólogo de Luzu TV- por utilizar bots para aparentar tener más visualizaciones de las que en verdad tienen.

Paréntesis: 'Goofy', como sus más cercanos lo apodan, ya había cargado contra Occhiato y un par más hace unos días...

"Somos muy humildes nosotros, no compramos bots como todos los demás canales", inició Azzaro. Jero Torres Santoro, conductor de 'CEF' y relator en el canal de streaming 'Secta Deportiva' lo interrumpió y continuó en la misma línea: "Muchachos, disimulen. Apaguen la máquina de bots cuando ponen música", aunque sin dar casi referencias del/los canal/es a los que se refería.

Flavio Azzaro retomó su discurso y arremetió contra la competencia, aunque sin dar nombres tampoco: "Hoy estaba viendo un programa que hace una sola persona y tenía 9.000 conectados. CEF, que es el programa más visto de fútbol tiene 10.000, 9.000. Chicos son muy obvios. Si a (Mario) Pergolini lo miran 18.000 como vi hoy, a vos te miran 60.000 (hablándole a Torres Santoro)".

El único que no compra es Luquitas (Rodríguez). [...] Si quieren que las marcas pongan guita, ganenlas en buena ley. Hoy estaba viendo Luzu... 160.000 personas, dale, estaba todo Lanús viendo Luzu. Dale, seamos buenos boludo. Asco dan. El único que no compra es Luquitas (Rodríguez). [...] Si quieren que las marcas pongan guita, ganenlas en buena ley. Hoy estaba viendo Luzu... 160.000 personas, dale, estaba todo Lanús viendo Luzu. Dale, seamos buenos boludo. Asco dan.

Y remató: "Este año voy por todos los que compran bots, porque sino van a destruir la plataforma, porque las marcas no son boludas. Me voy a calentar y voy a hablar de cómo compran los bots, de quién los compra. Olga, te ven 30, te ven 30 hermano, no te ven 90. Luzu, te ven 40, es un montón hermano. No tenés por qué mostrar que te ven 110".

