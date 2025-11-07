China exhibe su arsenal nuclear a USA y su nuevo portaviones electromagnético

En ese sentido, este portaaviones chino moderno, el Fujian, es más pequeño que sus homólogos estadounidenses y puede transportar 40 aviones de ala fija, además de helicópteros, según el Pentágono. El portaaviones estadounidense más reciente, el USS Gerald R. Ford, puede desplegar más de 75 aeronaves. Ambos portaaviones cuentan con catapultas electromagnéticas, mientras que los reactores nucleares del Ford le proporcionan una mayor autonomía operativa que al Fujian, que utiliza propulsión convencional.

Sobre ello, según una evaluación del Pentágono de 2024, el Fujian mejorará el poder de ataque de un grupo de batalla de portaaviones chino "cuando se despliegue en áreas más allá de la periferia inmediata de la República Popular de China".

China: poder militar, arsenal de vanguardia y 3 portaviones)

El presidente chino, Xi Jinping, asistió este miércoles a la ceremonia de puesta en funcionamiento y presentación del Fujian, el primer portaviones chino que cuenta con catapultas electromagnéticas, en la provincia de Hainan, al sur de China, según reveló el medio oficial chino Global Times.

Este portaviones es el primero en el país con propulsión convencional, y está equipado con un sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves (EMALS). Hasta este miércoles, el único portaviones de todo el mundo equipado con dicha tecnología era el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos.

Según los analistas, con el Fujian, Pekín ahora puede desplegar un portaaviones con capacidades propias en radar de alerta temprana aerotransportado y guerra electrónica, similares a las que los portaaviones estadounidenses han podido ofrecer durante mucho tiempo (Wall Street Journal)

image La ceremonia de puesta en servicio y presentación de la bandera del Fujian , el primer portaaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas, se celebró en un puerto naval de la ciudad de Sanya, provincia de Hainan, en el sur de China, el 5 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua

Durante la ceremonia de inauguración en el puerto naval de la ciudad de Sanya, el jefe de Estado chino, quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, subió al nuevo portaviones.

Dos mil soldados de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), junto a altos cargos del Ejército y los principales líderes de instituciones nacionales involucradas en la construcción del Fujian, participaron en la ceremonia de inauguración y su puesta en servicio, Durante la ceremonia, Xi entregó una bandera del EPL al capitán y al comisario político del Fujian, a la vez que se tomó una foto grupal con ellos, según Xinhua.

El mandatario chino, quien estos meses jugó una pulseada con Washington por la escalada de aranceles y que presionó con las tierras raras, visitó la torre de control en la sección insular del Fujian, el nuevo portaviones equipado con catapultas electromagnéticas,.

En la torre de control, conoció el mando de vuelo y sus súbditos militares le informaron sobre las capacidades de combate sistemáticas de los portaaviones y el sistema de catapultas electromagnético. De igual manera, recorrió los comedores y los camarotes para inspeccionar las condiciones de vida de los oficiales y marineros.

Por cadena nacional se transmitió toda la puesta en escena y entrada en servicio, junto a un desfile militar de honor, y se mostró que en la cubierta de vuelo del portaviones estaban estacionadas en fila aeronaves de nueva generación, incluidos los cazas J-35 y J-15T y el avión de alerta temprana KJ-600.

El Fujian “solo tiene tres catapultas en lugar de las cuatro” que poseen los portaaviones estadounidenses, afirmó Nick Childs, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de estudios con sede en Londres. "Las características del nuevo buque le permitirán ofrecer una capacidad más completa y operar con mayor eficacia en una gama más amplia de escenarios", sostuvo.

“La disposición de su cubierta de vuelo parece limitar su capacidad para realizar lanzamientos y recuperaciones simultáneas de aeronaves, por lo que probablemente no podrá generar tantas misiones aéreas en un período determinado”, agregó.

Mientras que Washington cuenta con 11 portaaviones en servicio activo, China solo tiene por el momento tres. La Armada estadounidense también opera nueve buques de asalto anfibio con capacidad para desplegar aeronaves.

“China tiene tres portaaviones. Nosotros tenemos más”, dijo el contraalmirante Brett Mietus, uno de los principales comandantes estadounidenses en Guam, en una entrevista en septiembre. “Y la buena noticia para nosotros es que los hemos estado operando durante mucho, mucho tiempo”, añadió.

“La capacidad de operar de forma segura y eficaz con un alto nivel de letalidad es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, y China está aprendiendo a hacerlo”, sentenció Mietus.

En tanto, analistas afirman que Pekín parece haber comenzado la construcción de un cuarto portaaviones, basándose en imágenes satelitales de un importante astillero. El Fujian "aportará lecciones para el próximo portaaviones chino, que aparentemente se encuentra en las primeras etapas de construcción y se espera que sea aún mayor y posiblemente también cuente con propulsión nuclear", aseguró Childs.

