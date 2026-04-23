"Padres virtuales": los jóvenes chinos buscan en TikTok el afecto que sus familias no les dan

Vincent trabaja doce horas por día y su momento favorito es cuando unos desconocidos en internet le preguntan si es feliz

Vincent Zhang es desarrollador web en Shanghái. Trabaja bajo la cultura 996: de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. Las llamadas semanales con sus padres biológicos suelen terminar con críticas a su elección de carrera o preguntas sobre cuándo va a traer una novia a casa.

Pero hay un momento del día en que Vincent se relaja. Es cuando mira los videos de Pan Huqian y Zhang Xiuping en Douyin, la versión china de TikTok, una pareja de mediana edad que muestra su vida familiar sin filtros y se dirige a sus seguidores como si fueran sus hijos.

En uno de sus videos más vistos, la pareja dice: "¿Estás cansado últimamente por el trabajo y los estudios? No te exijas demasiado. Mamá y papá saben que has pasado por muchas cosas".

"Mis padres nunca me dicen que no me exija demasiado", dijo Vincent al BBC. "Los padres virtuales solo me preguntan si hoy soy feliz".

Pan y Zhang acumularon 1,8 millones de seguidores en menos de tres años. Vincent es uno de ellos. No es el único.

Padres-virtuales-U24 "Mamá y papá saben que has pasado por mucho". Esta frase, pronunciada por desconocidos en Douyin, es lo que millones de jóvenes de la Generación Z china, cansados y bajo presión, necesitan escuchar y no encuentran en sus hogares.

El hombre que nunca recibió una palabra de aliento de sus padres y decidió dárselas a millones de desconocidos

Pan Huqian creció en un yaodong, una vivienda tradicional excavada en la tierra, en la provincia de Shaanxi. A los 14 años se fue de casa para mantener a su familia después de que su madre quedara paralítica.

"Me fui de casa durante 33 años y mis padres nunca me dijeron una sola palabra de aliento", contó en una entrevista.

Cuando nació su hija Jiangyu, Pan tomó una decisión: su familia sería diferente.

En la suya, se dicen que se quieren. Cuando el negocio de Pan cerró en 2024, Jiangyu los convenció de hacer videos a tiempo completo. La cuenta creció sola.

"Espero aportar lo poco que puedo para que sientan el calor del amor paterno", dice Pan. No tiene grandes planes comerciales, aunque podría monetizar agresivamente vendiendo productos en transmisiones en vivo.

Pero el contenido también trae responsabilidades. En uno de sus lives, una seguidora llamada Dian Dian le escribió que ya no quería vivir, que tenía depresión y pensamientos suicidas. Pan estuvo dos horas hablando con ella hasta que dejó de responder.

Una semana después recibió un mensaje: estaba bien. "Sentí que había hecho algo realmente significativo", dijo.

El trauma histórico que explica por qué los padres chinos no saben decir "te quiero"

Guo Ting, profesora de estudios de género en la Universidad de Toronto, pone el fenómeno en perspectiva histórica.

Los padres de los jóvenes que hoy buscan afecto en internet crecieron durante la Revolución Cultural, la década de violencia y purgas ideológicas que sacudió China entre 1966 y 1976.

En ese período, las emociones personales eran un lujo sospechoso: el amor solo debía expresarse hacia el país o hacia Mao Zedong.

Quienes sobrevivieron a ese contexto desarrollaron formas de comunicación marcadas por la represión afectiva y la supervivencia.

"La inseguridad y la ansiedad de los padres de hoy pueden explicarse por la agitación y la pobreza que vivieron, así como por el entorno duro en el que tuvieron que desenvolverse", dice Guo.

No es que no quieran a sus hijos, es que nadie les enseñó cómo decirlo, y el modelo que heredaron no incluía esa conversación.

Vincent entiende esto racionalmente. Cuando se lo preguntan, dice que comprende las dificultades de sus padres. Pero agrega algo: "Puedo entender las dificultades de mis padres, pero yo también tengo mi propio trauma".

La "sopa de calabaza" y el humor como nueva forma de procesar el dolor familiar

No todo el contenido sobre esta brecha es emotivo. En paralelo a los padres virtuales, en 2024 también se viralizó la "literatura de la sopa de calabaza": un sketch satírico de un minuto donde un hijo rechaza educadamente el plato que le ofrece su madre y termina siendo él el que queda mal.

La escena, reconocible para millones de familias chinas, se convirtió en meme porque captura una dinámica en la que el afecto se expresa como control y cualquier límite puesto por el hijo se interpreta como ingratitud.

Zhao Xuan, 28 años, dejó un trabajo en Francia porque su madre le pidió que volviera a cuidarla. Cuando llegó, descubrió que la razón real era que quería que se ocupara de su hermano adolescente. Zhao silencia regularmente el chat familiar.

Antes lloraba con sus amigos tratando de entender el comportamiento de sus padres. Ahora manda memes. "Las reacciones similares de otras personas me hicieron darme cuenta de que mi experiencia no es única", dice.

Lo que dice este fenómeno sobre China y sobre cualquier sociedad donde el afecto se postergó

Mientras los medios estatales chinos han intentado encuadrar este debate bajo el concepto tradicional de "piedad filial" sugiriendo que los jóvenes deberían ser más comprensivos con el contexto de sus progenitores, la tendencia de los "padres virtuales" continúa en ascenso.

El fenómeno evidencia una transformación en las necesidades emocionales de la población joven en China, quienes, ante la falta de canales de comunicación tradicionales en el entorno familiar, recurren a plataformas digitales para obtener validación.

Esta búsqueda de afecto externo plantea interrogantes sobre la evolución de los vínculos familiares en una sociedad marcada por rápidas transiciones históricas y económicas.

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