Baby Etchecopar, siempre filoso y con comentarios que no pasan desapercibidos en ningún ámbito, fue nuevamente noticia por un comentario poco agradable que realizó acerca de la bisexualidad. Al aire de Radio Rivadavia, el periodista discriminó a un grupo minoritario que lleva tiempo siendo cuestionado.
ES 2026, BABY
Baby Etchecopar fue cancelado por discriminar a la bisexualidad: "Me da asco"
El conductor Baby Etchecopar no se actualizó a los tiempos que corren y repudió la bisexualidad con un mensaje que fue totalmente cancelado.
Opinar sobre la orientación sexual de las personas en pleno 2026 es un poco demodé, pero a Baby Etchecopar poco le importó y sacó a la luz su opinión más sincera acerca de la bisexualidad. Todo quedó registrado en un programa de Radio Rivadavia, donde sus dichos no pasaron desapercibidos y recibió miles de cancelaciones en redes sociales. Una vez más la polémica alcanzó al periodista.
Baby Etchecopar criticó la bisexualidad y se fue cancelado
El centro de la polémica es nuevamente ocupado por Baby, quien soltó unos dichos que nadie pasó por alto. Su opinión, que deja de serlo cuando ofende o lastima a un grupo minoritario de personas, se hizo eco enseguida y muchos comenzaron a criticarlo. No es para menos, ya que sus palabras fueron sumamente discriminatorias. ¿Qué dijo el periodista?
Todo empezó cuando Baby hizo una apreciación acerca de las lesbianas y su orientación sexual: "¿Te gustan las mujeres? Bárbaro, pero no digas que te comés una almeja porque el hombre te defraudó. No digas que es porque los hombres te fallaron, a lo mejor fallás vos con los hombres", señaló el comunicador. Tras esto, el aluvión continuó con mucha más fuerza.
"Sos pu... o no, sos torta o no. A mí no me va eso de la bisexualidad, porque a mí me rompen el cu... y no vuelvo. No sos bisexual. El tipo al que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres. Y la única pistola que ve es la propia en el vestuario", soltó Etchecopar minimizando a una de las orientaciones sexuales que más estigma sufren en el último tiempo. Además, refuerza el odio hacia una comunidad que desde hace años debe luchar por sus derechos y también por aceptación.
"No me entra en la cabeza que después de estar refregándote con un tipo, vayas a besar a una mujer. Me da asco". Una frase que es muy fuerte, pero que quedó incluso tapada por una peor: "Un tipo se me pone en bolas y lo cago a trompadas", lanzó de manera violenta el periodista de Radio Rivadavia. Un discurso de odio que no quedó solamente en el aire del programa, sino que se extendió a través de las redes sociales y tuvo un fuerte repudio no solo del colectivo LGBTIQ+ sino también de aquellos que simplemente respetan la orientación sexual de cada individuo.
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