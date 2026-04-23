Baby Etchecopar fue cancelado por discriminar a la bisexualidad: "Me da asco"

"Sos pu... o no, sos torta o no. A mí no me va eso de la bisexualidad, porque a mí me rompen el cu... y no vuelvo. No sos bisexual. El tipo al que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres. Y la única pistola que ve es la propia en el vestuario", soltó Etchecopar minimizando a una de las orientaciones sexuales que más estigma sufren en el último tiempo. Además, refuerza el odio hacia una comunidad que desde hace años debe luchar por sus derechos y también por aceptación.

"No me entra en la cabeza que después de estar refregándote con un tipo, vayas a besar a una mujer. Me da asco". Una frase que es muy fuerte, pero que quedó incluso tapada por una peor: "Un tipo se me pone en bolas y lo cago a trompadas", lanzó de manera violenta el periodista de Radio Rivadavia. Un discurso de odio que no quedó solamente en el aire del programa, sino que se extendió a través de las redes sociales y tuvo un fuerte repudio no solo del colectivo LGBTIQ+ sino también de aquellos que simplemente respetan la orientación sexual de cada individuo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2046982481631392027&partner=&hide_thread=false Para Baby Etchecopar la bisexualidad no existe: "No me entra en la cabeza, me da asco. Sos puto o no sos puto. A mí me rompen el culo y no vuelvo; y si un tipo se pone en pelotas enfrente mío, lo cago a trompadas. Al que le gustan las minas, solo le gustan las minas". pic.twitter.com/NOKCNwp729 — Real Time (@RealTimeRating) April 22, 2026

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