El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovello, movió varias piezas en las últimas horas dentro del organigrama de programas y planes sociales vigentes en el país. Tras dar de baja la doble escolaridad vulnerable y los vouchers de formación laboral, ahora se activó un programa de atención oftalmológica para niños en situación de vulnerabilidad.
"VER PARA SER LIBRES"
Sandra Petovello mueve Capital Humano: Tras bajar dos programas, activa uno nuevo
Desde el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovello activó un programa oftalmológico infantil. Horas antes, bajó la doble escolaridad.
El programa, nombrado como “Ver para ser Libres” tiene por objetivo brindar diagnóstico, prevención y atención oportuna de la salud visual a niños y adolescentes de 6 a 17 años. Los beneficiarios deben estar escolarizados, encontrarse en situación de vulnerabilidad, residir en zonas rurales o periurbanas y contar con acceso limitado a los servicios públicos.
A tal fin se implementarán acciones de diagnóstico, prevención y atención oportuna de la salud visual, con el fin de favorecer las trayectorias educativas, la integración social y la mejora de su calidad de vida de la población destinataria, explica la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Según las previsiones iniciales, el gasto derivado del programa será afrontado con los recursos presupuestarios disponibles en el Ministerio de Capital Humano. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Sandra Petovello y dos bajas
La activación del programa “Ver para ser Libres” llega horas después de que el Ministerio de Capital Humano informara la imposibilidad del desarrollo de dos programas “clave” para la política social del Gobierno. Esgrimiendo razones presupuestarias, la cartera emitió un comunicado culpando a la Justicia Federal por trastocar la planificación económica tras la reactivación por cautelar del programa Volver al Trabajo.
En ese sentido, uno de los programas que “cayeron” por la decisión de Capital Humano fue la doble escolaridad vulnerable. Esta política preveía activar regímenes de doble escolaridad en zonas de alta vulnerabilidad infantil, extendiendo el tiempo en el que los menores se mantienen escolarizados a diario y brindando contención concreta.
Según Petovello, la cautelar judicial “comió” la partida para otras políticas sociales. En consecuencia, se generó la baja de otros programas.
Además, Capital Humano informó la cancelación del programa de vouchers de formación laboral que llegaban como incentivo de reemplazo sobre el programa Volver al Trabajo. Este último llegó a su fecha de vencimiento por ley según el Gobierno, y su prórroga no estaba prevista a pesar de su vigencia, en diferentes formas, desde la última gestión a cargo de Cristina Kirchner.
Por qué Capital Humano chocó con la Justicia
La cautelar judicial sobre el programa social destinado al incentivo laboral generó un mal clima contra el Poder Judicial dentro de Capital Humano. La decisión se sumó a una serie de choques legales que el Gobierno sufrió en las últimas semanas, incluyendo la Reforma Laboral cuyos efectos fueron cesados por esa vía a pesar de haber sido sancionada completamente por el Congreso.
La postura política del Gobierno en ese sentido sería la de acatar las órdenes judiciales. Para hacer avanzar sus reformas, el bloque oficialista en el Congreso aceleraría con más presión legislativa presentando proyectos para destrabar los efectos legales de las normas más recientes.
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