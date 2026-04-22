Francos: "el presidente tiene que laudar entre 2 posiciones que confrontan"

Luego, se tomó “venganza” de Santiago Caputo y pidió que el asesor se convierta en un funcionario, como el resto del elenco de los hermanos Milei.

“Yo creo que cuando alguien ejerce funciones concretas debe hacerse cargo de esas decisiones que toma. Una forma de hacerse responsable es tener un cargo.”

Francos admitió que intercambia con frecuencia mensajes con el presidente de la Nación sobre temas de actualidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047110705376117162&partner=&hide_thread=false - Lo de Adorni, qué te pasa? Como ex jefe de gabinete+ El Presidente decidió apoyarlo. Pero no me gusta que se hagan bromas en la redes. Todo eso LO VEO MAL.Mandaron a Guillermo Francos a defender la gestión y no tiene de dónde agarrarse. Encima le preguntan por ADORNI pic.twitter.com/UKBcrKAUur — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) April 23, 2026

La pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel

“Yo tenía una relación cercana con Jorge Bergoglio. Lo conocía desde los 16 años. El gesto de Victoria Villarruel tiene que ver con la relación difícil que mantiene con el presidente pero se debe preservar la institucionalidad sobre todas las opiniones personales”.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador sobre la visita a la Argentina del fundador de PayPal e inversor original de Facebook.

guillermo francos fuck you Guillermo Francos explicó la forma de gobernar de Javier Milei

Vino Peter Thiel que es un inversor fenomenal. Llegó al país para ver cómo se da una batalla tan grande. Estamos en un cambio histórico, tenemos que entender a qué se enfrentó Javier Milei desde el inicio de su mandato: Vino Peter Thiel que es un inversor fenomenal. Llegó al país para ver cómo se da una batalla tan grande. Estamos en un cambio histórico, tenemos que entender a qué se enfrentó Javier Milei desde el inicio de su mandato: