urgente24
ACTUALIDAD Guillermo Francos > Javier Milei > Santiago Caputo

SINCERICIDIO Y FRACTURA EXPUESTA

Francos: "el presidente tiene que laudar entre 2 posiciones que confrontan"

El ex jefe de gabinete Guillermo Francos se refirió a los enfrentamientos entre Karina Milei y Santiago Caputo. Se fue del gobierno por el clima interno.

22 de abril de 2026 - 22:31
Karina Milei y Santiago Caputo

Karina Milei y Santiago Caputo

Guillermo Francos cuestionó también los mensajes irónicos que envía sucesor en la jefatura de gabinete, Manuel Adorni, cuando intenta burlarse de la oposición y los periodistas a través de las redes sociales ya que ha dejado de lado hace varias semanas las conferencias de prensa.

“El Presidente decidió apoyarlo. Pero no me gusta que se hagan bromas en la redes. Todo eso lo veo mal. A mí no me gusta. Desconozco si eso es una suerte de estrategia” dijo el ex coordinador de ministros en TN.

La parte más tensa del reportaje ocurrió cuando fue consultado sobre si la interna entre la secretaria general de la presidencia y el asesor estrella del presidente estaba perjudicando la gestión libertaria.

Seguir leyendo

“Yo creo que si, yo creo que afecta a un presidente que se enfrenta a dos posiciones distintas que confrontan” respondió Guillermo Francos rompiendo el silencio y saliendo del casette que solía encorsetarlo cuando cumplía funciones en la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047114479746646393&partner=&hide_thread=false

Luego, se tomó “venganza” de Santiago Caputo y pidió que el asesor se convierta en un funcionario, como el resto del elenco de los hermanos Milei.

“Yo creo que cuando alguien ejerce funciones concretas debe hacerse cargo de esas decisiones que toma. Una forma de hacerse responsable es tener un cargo.”

Francos admitió que intercambia con frecuencia mensajes con el presidente de la Nación sobre temas de actualidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047110705376117162&partner=&hide_thread=false

La pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel

“Yo tenía una relación cercana con Jorge Bergoglio. Lo conocía desde los 16 años. El gesto de Victoria Villarruel tiene que ver con la relación difícil que mantiene con el presidente pero se debe preservar la institucionalidad sobre todas las opiniones personales”.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador sobre la visita a la Argentina del fundador de PayPal e inversor original de Facebook.

guillermo francos fuck you
Guillermo Francos explic&oacute; la forma de gobernar de Javier Milei

Guillermo Francos explicó la forma de gobernar de Javier Milei

Vino Peter Thiel que es un inversor fenomenal. Llegó al país para ver cómo se da una batalla tan grande. Estamos en un cambio histórico, tenemos que entender a qué se enfrentó Javier Milei desde el inicio de su mandato: Vino Peter Thiel que es un inversor fenomenal. Llegó al país para ver cómo se da una batalla tan grande. Estamos en un cambio histórico, tenemos que entender a qué se enfrentó Javier Milei desde el inicio de su mandato:

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES