Guillermo Francos cuestionó también los mensajes irónicos que envía sucesor en la jefatura de gabinete, Manuel Adorni, cuando intenta burlarse de la oposición y los periodistas a través de las redes sociales ya que ha dejado de lado hace varias semanas las conferencias de prensa.
SINCERICIDIO Y FRACTURA EXPUESTA
Francos: "el presidente tiene que laudar entre 2 posiciones que confrontan"
El ex jefe de gabinete Guillermo Francos se refirió a los enfrentamientos entre Karina Milei y Santiago Caputo. Se fue del gobierno por el clima interno.
“El Presidente decidió apoyarlo. Pero no me gusta que se hagan bromas en la redes. Todo eso lo veo mal. A mí no me gusta. Desconozco si eso es una suerte de estrategia” dijo el ex coordinador de ministros en TN.
La parte más tensa del reportaje ocurrió cuando fue consultado sobre si la interna entre la secretaria general de la presidencia y el asesor estrella del presidente estaba perjudicando la gestión libertaria.
“Yo creo que si, yo creo que afecta a un presidente que se enfrenta a dos posiciones distintas que confrontan” respondió Guillermo Francos rompiendo el silencio y saliendo del casette que solía encorsetarlo cuando cumplía funciones en la Casa Rosada.
Luego, se tomó “venganza” de Santiago Caputo y pidió que el asesor se convierta en un funcionario, como el resto del elenco de los hermanos Milei.
“Yo creo que cuando alguien ejerce funciones concretas debe hacerse cargo de esas decisiones que toma. Una forma de hacerse responsable es tener un cargo.”
Francos admitió que intercambia con frecuencia mensajes con el presidente de la Nación sobre temas de actualidad.
La pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel
“Yo tenía una relación cercana con Jorge Bergoglio. Lo conocía desde los 16 años. El gesto de Victoria Villarruel tiene que ver con la relación difícil que mantiene con el presidente pero se debe preservar la institucionalidad sobre todas las opiniones personales”.
Finalmente, dejó un mensaje esperanzador sobre la visita a la Argentina del fundador de PayPal e inversor original de Facebook.