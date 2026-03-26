La interna en la cima del Gobierno suma un nuevo capítulo y ya no se disimula. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió avanzar con una jugada clave en el Congreso que impacta de lleno en el corazón del poder: la Inteligencia.
SEBASTIÁN PAREJA CHOCHO
Karina Milei vs. Santiago Caputo: La pelea por el control de la Inteligencia entra al Congreso
Karina Milei no afloja y le deja en claro a Santiago Caputo que es ella quién tiene el control de todo. Inteligencia no es la excepción y va por ello.
Su apuesta es impulsar al diputado Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el órgano encargado de controlar a la SIDE. Se trata de un movimiento que, lejos de ser técnico, tiene una lectura política directa: recortar margen de acción al asesor presidencial Santiago Caputo.
Karina Milei vs. Santiago Caputo: una pulseada que escala
La decisión llega en medio de una interna persistente dentro de La Libertad Avanza entre Karina Milei y Caputo, dos figuras centrales del denominado “Triángulo de Hierro”. En ese esquema, la Inteligencia aparece como uno de los espacios más sensibles.
Caputo no solo tiene influencia sobre la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), sino que fue quien encabezó su reestructuración y hoy controla su funcionamiento operativo, incluido el manejo de los fondos reservados, históricamente cuestionados por su uso discrecional.
En ese contexto, la movida de Karina Milei busca instalar un contrapeso institucional. La eventual designación de Pareja al frente de la Bicameral le daría herramientas concretas para auditar el área.
Un veto que le marcó la cancha a Santiago Caputo
El conflicto escaló tras la decisión del oficialismo de bloquear la llegada del diputado del PRO Cristian Ritondo a ese mismo cargo. Ritondo contaba con el respaldo de Caputo, lo que convertía esa postulación en una disputa directa por el control político de la comisión.
El veto a su candidatura dejó en evidencia la disputa interna y abrió la puerta para que Karina Milei avanzara con su propio candidato.
Además, la jugada cuenta con el aval del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los dirigentes más alineados con la secretaria general.
Inteligencia, poder y control
La Comisión Bicameral no es un organismo menor. Desde el Congreso tiene la facultad de supervisar las actividades de la SIDE, un área clave para cualquier gobierno.
Por eso, la eventual designación de Pareja no se interpreta como un simple movimiento legislativo, sino como una señal clara dentro del oficialismo: el “karinismo” busca asegurarse de que la Inteligencia no funcione como un espacio autónomo.
En los hechos, implicaría que Karina Milei tenga capacidad institucional para revisar partidas, operaciones y decisiones de un área que hoy está bajo la órbita política de Caputo.
La SIDE y un contexto sensible
Actualmente, la SIDE está a cargo de Cristian Auguadra, un contador cercano a Caputo que asumió tras la salida conflictiva de Sergio Neiffert, quien se resistía a dejar el cargo.
En paralelo a esta interna, Auguadra fue recibido el martes 24 de marzo en Estados Unidos por el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede central del organismo en Langley.
Según informó oficialmente la SIDE, el funcionario estadounidense comunicó que en abril se otorgará un reconocimiento institucional al personal del área por la “profesionalización” del organismo.
Un mensaje hacia adentro del poder
En este escenario, la jugada de Karina Milei tiene múltiples lecturas. Por un lado, refuerza su peso político dentro del Gobierno. Por otro, instala un sistema de control interno sobre uno de los sectores más sensibles del Estado.
La señal es clara: en medio de una interna que no se detiene, el manejo de la Inteligencia se convirtió en un terreno de disputa directa.
Y la decisión de avanzar con Pareja funciona, en los hechos, como un mensaje hacia el corazón del poder libertario: la SIDE no quedará fuera de supervisión.
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