Karina Milei vs. Santiago Caputo: La pelea por el control de la Inteligencia entra al Congreso

Un veto que le marcó la cancha a Santiago Caputo

El conflicto escaló tras la decisión del oficialismo de bloquear la llegada del diputado del PRO Cristian Ritondo a ese mismo cargo. Ritondo contaba con el respaldo de Caputo, lo que convertía esa postulación en una disputa directa por el control político de la comisión.

El veto a su candidatura dejó en evidencia la disputa interna y abrió la puerta para que Karina Milei avanzara con su propio candidato.

Además, la jugada cuenta con el aval del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los dirigentes más alineados con la secretaria general.

Inteligencia, poder y control

La Comisión Bicameral no es un organismo menor. Desde el Congreso tiene la facultad de supervisar las actividades de la SIDE, un área clave para cualquier gobierno.

Por eso, la eventual designación de Pareja no se interpreta como un simple movimiento legislativo, sino como una señal clara dentro del oficialismo: el “karinismo” busca asegurarse de que la Inteligencia no funcione como un espacio autónomo.

En los hechos, implicaría que Karina Milei tenga capacidad institucional para revisar partidas, operaciones y decisiones de un área que hoy está bajo la órbita política de Caputo.

La SIDE y un contexto sensible

Actualmente, la SIDE está a cargo de Cristian Auguadra, un contador cercano a Caputo que asumió tras la salida conflictiva de Sergio Neiffert, quien se resistía a dejar el cargo.

En paralelo a esta interna, Auguadra fue recibido el martes 24 de marzo en Estados Unidos por el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede central del organismo en Langley.

Según informó oficialmente la SIDE, el funcionario estadounidense comunicó que en abril se otorgará un reconocimiento institucional al personal del área por la “profesionalización” del organismo.

Un mensaje hacia adentro del poder

En este escenario, la jugada de Karina Milei tiene múltiples lecturas. Por un lado, refuerza su peso político dentro del Gobierno. Por otro, instala un sistema de control interno sobre uno de los sectores más sensibles del Estado.

La señal es clara: en medio de una interna que no se detiene, el manejo de la Inteligencia se convirtió en un terreno de disputa directa.

Y la decisión de avanzar con Pareja funciona, en los hechos, como un mensaje hacia el corazón del poder libertario: la SIDE no quedará fuera de supervisión.

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