Se viene el paro del SMN: Qué pasará con los vuelos según ATE

Qué reclaman en el SMN

El apagón informativo del SMN se programó luego de conocerse el avance de más de 140 desvinculaciones ejecutadas por pedido del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger. El plan de recorte de empleados recayó principalmente sobre personal civil contratado en el organismo que depende directamente del Ministerio de Defensa.

Esas desvinculaciones habrían constituído el movimiento inicial del Gobierno para recortar aún más puestos en el SMN. Dentro de ATE estiman un plan para remover a más de 240 empleados, recortando el plantel de forma histórica.

Por otra parte, y enmarcado en la política de reducción del gasto, el Gobierno avanzó con el cierre de decenas de sedes del SMN. Estas “sucursales” esparcidas por todo el país se encargaban de brindar datos hora tras hora para la generación de reportes y previsiones completas que luego se constituían en alertas necesarias para diferentes actividades.

Vamos a resistir el intento de VACIAMIENTO de este servicio ni que pretendan DESPEDIR a 240 trabajadores. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso PERJUDICARÁ DE MANERA DIRECTA A TODA LA POBLACIÓN. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas, anticipó Aguiar en X. Vamos a resistir el intento de VACIAMIENTO de este servicio ni que pretendan DESPEDIR a 240 trabajadores. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso PERJUDICARÁ DE MANERA DIRECTA A TODA LA POBLACIÓN. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas, anticipó Aguiar en X.

SMN-paro-Urgente24 Trabajadores del SMN reclaman por los despidos.

Por qué le apuntan a los vuelos

El sector aerocomercial y el transporte en general se ha vuelto un objeto de protestas en los meses recientes. A modo de extender el impacto del disconformismo, distintos gremios han incursionado en medidas de fuerza en el sector afectando las operaciones en diversos grados.

En ese sentido, una gran porción de los sindicatos asociados a la actividad aeronáutica se encuentran alineados con el sector más combativo de las organizaciones nucleadas por la CGT. A los gremios controlados por ATE, se agrega por ejemplo el de APLA que nuclea a los pilotos de Aerolíneas Argentinas.

Con figuras de referencia como la de Pablo Biró (APLA), el avance de la conflictividad en el sector aeronáutico es un elemento que empieza a calar hondo en el normal desarrollo de las operaciones. La promesa de profundizar las medidas de protesta ante los cambios propuestos por el Gobierno nacional está en pie justo en un momento de crecimiento de venta de pasajes en la industria.

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