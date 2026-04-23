El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzará el 24 de abril con un paro con apagón informativo de siete horas donde no habrá reportes del clima. En el marco del reclamo por despidos masivos en el organismo, la medida de fuerza afectará, principalmente, a vuelos y operaciones que dependen del monitoreo climático.
24 DE ABRIL
Se viene el paro del SMN: Qué pasará con los vuelos según ATE
El paro del SMN impactará el 24 de abril con un apagón informativo. ATE advierte qué puede pasar con los vuelos.
En ese sentido, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, volvió a verter críticas contra el Gobierno nacional por la gestión del personal público y anticipó los efectos de la medida. Según el gremialista, en el SMN prevén que “los aviones no podrán volar o estará comprometida la seguridad de todas las operaciones”.
Si bien aún se desconoce el impacto de la protesta, es de esperarse que los vuelos sufran retrasos o cancelaciones por falta de reportes. Cabe recordar que los servicios de aeronavegabilidad de ANAC dependen directamente de los reportes climáticos en todo el país, siendo estos un factor indispensable para el diseño y ejecución de los planes de vuelo.
De esta manera, la protesta en el SMN será la segunda jornada semanal en la que ATE afecta de manera directa o indirecta la actividad aeronáutica en el país. El martes 21 de abril, el gremio llevó a cabo una protesta en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se afectaron servicios de asistencia estatal a las operaciones comerciales.
Qué reclaman en el SMN
El apagón informativo del SMN se programó luego de conocerse el avance de más de 140 desvinculaciones ejecutadas por pedido del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger. El plan de recorte de empleados recayó principalmente sobre personal civil contratado en el organismo que depende directamente del Ministerio de Defensa.
Esas desvinculaciones habrían constituído el movimiento inicial del Gobierno para recortar aún más puestos en el SMN. Dentro de ATE estiman un plan para remover a más de 240 empleados, recortando el plantel de forma histórica.
Por otra parte, y enmarcado en la política de reducción del gasto, el Gobierno avanzó con el cierre de decenas de sedes del SMN. Estas “sucursales” esparcidas por todo el país se encargaban de brindar datos hora tras hora para la generación de reportes y previsiones completas que luego se constituían en alertas necesarias para diferentes actividades.
Por qué le apuntan a los vuelos
El sector aerocomercial y el transporte en general se ha vuelto un objeto de protestas en los meses recientes. A modo de extender el impacto del disconformismo, distintos gremios han incursionado en medidas de fuerza en el sector afectando las operaciones en diversos grados.
En ese sentido, una gran porción de los sindicatos asociados a la actividad aeronáutica se encuentran alineados con el sector más combativo de las organizaciones nucleadas por la CGT. A los gremios controlados por ATE, se agrega por ejemplo el de APLA que nuclea a los pilotos de Aerolíneas Argentinas.
Con figuras de referencia como la de Pablo Biró (APLA), el avance de la conflictividad en el sector aeronáutico es un elemento que empieza a calar hondo en el normal desarrollo de las operaciones. La promesa de profundizar las medidas de protesta ante los cambios propuestos por el Gobierno nacional está en pie justo en un momento de crecimiento de venta de pasajes en la industria.
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