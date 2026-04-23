Manuel Adorni gastó US$15.000 en el viaje a Aruba

El objetivo de la investigación es determinar si este nivel de gastos resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario. En ese período, Adorni percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, monto que se mantenía congelado.

En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, lo que permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.

Según publicó Infobae, en la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.

Manuel Adorni mintió: ¿también le miente a Milei?

Manuel Adorni dijo que llevó a su mujer a Nueva York (USA) en la comitiva presidencial porque hacía "2 años" que "no se tomaba vacaciones", pero resulta que en el interludio entre 2024 y 2025, estuvo con su familia 2 semanas en la isla de Aruba.

Cabe recordar que en ese momento, y en medio del ajustazo que aplicaba el Gobierno, Javier Milei había dado la orden a sus funcionarios de no irse de vacaciones al exterior para dar el ejemplo y seguir la línea de austeridad. Al menos, eso dijo para los medios... De hecho, el 30 de diciembre de 2024 el Presidente echó a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Yanina Martínez, porque se fue de vacaciones a Londres.

Urgente24 ya había planteado varias preguntas al respecto:

¿También le miente al Presidente o éste tolera y cubre sus mentiras?

¿También miente en la gestión del Estado?

¿Cuán confiable es Manuel Adorni para gestionar los recursos de todos?

Manuel Adorni bajo presión: Operativo para blindarlo en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentará el próximo miércoles 29 de abril una de las jornadas más exigentes desde que asumió su cargo. Deberá presentarse en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en un clima atravesado por cuestionamientos de la oposición sobre su patrimonio, viajes al exterior y declaraciones juradas.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno prepara un fuerte respaldo político para el funcionario. La estrategia incluye la posible presencia del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de integrantes del Gabinete en el recinto, en una señal de apoyo explícito.

De las casi 5.000 consultas enviadas por los legisladores, Adorni deberá responder alrededor de 2.100. Entre ellas, al menos 66 están directamente vinculadas a sus viajes y a la adquisición de propiedades durante el último año.

La oposición busca avanzar con una suerte de interpelación para que el jefe de Gabinete explique cómo compró dos inmuebles en ese período y por qué no los incluyó en sus declaraciones.

Milei-abrazo-adorni El abrazo de Milei a Adorni, en el acto por Malvinas, en medio de los cuestionamientos. NA

En el oficialismo reconocen que el tema genera incomodidad puertas adentro, sobre todo por la investigación judicial en curso sobre el origen de esos bienes.

La Casa Rosada ya puso en marcha un esquema de contención política. Un ministro consultado aseguró que asistiría al Congreso y otros funcionarios también confirmaron su presencia.

Desde el oficialismo anticipan una sesión cargada de confrontación política. El presidente de la Cámara, Martín Menem, ya había anticipado el clima con una frase que circuló en los pasillos: “compren pochoclos”.

La estrategia del Gobierno incluiría contraatacar con declaraciones juradas de dirigentes opositores y trasladar la discusión al terreno político.

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