Adorni bajo presión: El Gobierno despliega un operativo político para blindarlo en Diputados

El operativo del Gobierno: “todos con Manuel Adorni”

La Casa Rosada ya puso en marcha un esquema de contención política. Un ministro consultado aseguró que asistiría al Congreso y otros funcionarios también confirmaron su presencia.

“En principio sí”, respondió uno de ellos cuando fue consultado sobre si acompañaría a Adorni en Diputados.

El cambio de postura refleja la decisión de cerrar filas. Días atrás, cerca del asesor Santiago Caputo relativizaban esa posibilidad: “No creo que vaya el Gabinete, salvo que sea un pedido de Karina”.

Tras las tensiones internas dentro del oficialismo, ese escenario cambió. Hoy, incluso sectores enfrentados coinciden en respaldar al jefe de Gabinete, en parte por el temor a un eventual reordenamiento de poder.

Interna libertaria y señales de unidad

Mientras en redes sociales se intensificaban los cruces entre distintos sectores libertarios, dirigentes alineados a Karina Milei y Santiago Caputo mostraron gestos de convivencia política.

Un ejemplo fue la reunión del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, donde participaron Agustín Romo y Juan Osaba, representantes de espacios internos distintos pero que mantuvieron una dinámica de trabajo coordinada.

“Mientras el Gordo Dan y Lilia Lemoine se mataban en las redes, Pareja y Romo comían juntos”, describió un dirigente libertario a la periodista de TN María Fernanda Alonso.

Aunque se esperan cambios formales en la conducción del bloque, desde el espacio aseguran que no habrá ruptura.

Karina Milei busca ordenar el frente político

En paralelo, Karina Milei avanza con su propio esquema de construcción política. Este sábado tiene previsto participar de un encuentro en Suipacha organizado por Sebastián Pareja, uno de sus principales armadores en la provincia de Buenos Aires.

El evento apunta a descomprimir tensiones internas y consolidar un armado territorial de cara a 2026. Allí también fue invitado Diego Santilli, quien aspira a competir por la gobernación bonaerense.

El objetivo de la secretaria general es llegar al miércoles con una demostración de unidad y fortaleza política.

Un clima de alta tensión en Diputados

Desde el oficialismo anticipan una sesión cargada de confrontación política. El presidente de la Cámara, Martín Menem, ya había anticipado el clima con una frase que circuló en los pasillos: “compren pochoclos”.

La estrategia del Gobierno incluiría contraatacar con declaraciones juradas de dirigentes opositores y trasladar la discusión al terreno político.

Incluso el propio Adorni ironizó sobre las acusaciones en redes sociales:

“Urgente: Adorni se habría comprado un queso rallado y 100 de crudo”.

En la oposición, en tanto, hay advertencias sobre el tono que podría tomar el debate.

“Si esto se convierte en un show, algunos nos vamos a levantar y nos vamos”, adelantó un diputado de un bloque aliado.

La causa judicial que complica a Adorni

El frente judicial suma presión. En las últimas horas declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas en la venta de un departamento al jefe de Gabinete.

El fiscal Gerardo Pollicita indaga las condiciones de la operación, especialmente una transferencia de US$230.000, en contraste con el valor que, según la inmobiliaria interviniente, podía alcanzar hasta US$345.000.

Feijoo explicó que el precio acordado inicialmente fue de US$200.000, pero que el inmueble requería refacciones importantes.

Según su testimonio, el costo total de la operación fue de US$295.000, desglosado de la siguiente manera:

US$30.000 entregados en efectivo,

US$200.000 mediante hipoteca,

y US$65.000 correspondientes a una deuda “acordada de palabra”.

Sobre este último punto, aclaró que no existe documentación formal ni un plazo establecido de pago.

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