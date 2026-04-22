“No lo conozco a Sergio Massa, nunca lo vi en mi vida. Me sorprende la falta de chequeo de medios de comunicación serios que sostienen lo contrario” explicó el conferencista Dante Gebel en los estudios de la señal informativa A24.
"ADORNI DEBIÓ DAR PASO AL COSTADO"
Dante Gebel en A24: "No soy pastor, me defino como un comunicador"
Entrevistado por Luis Novaresio, Dante Gebel dejó definiciones importantes sobre su posible candidatura presidencial. Evitó la polarización
En todo momento, el conductor de TV evitó caer en la polarización existente entre los libertarios y el kirchnerismo.
“No trabajaría dentro del peronismo, no soy peronista, no soy político. No estoy cerca de Milei ni de Cristina Kirchner, eso no significa que sea un tibio y que ando por el medio”.
Por momentos, se quejó por la falta de rigor periodístico de algunos medios en Argentina.
“Porque vivo en Estados Unidos sostienen que me banca la CIA ” bromeó.
Luego, ofreció una reflexión sobre cómo deberían manejarse los episodios de crisis dentro de la gestión pública.
Gebel le sugirió a Manuel Adorni dar un paso al costado
Al referirse al caso que involucra al jefe de gabinete Manuel Adorni evitó personalizar su crítica, pero planteó un criterio general.
“Frente a situaciones bajo investigación, los funcionarios deberían dar un paso al costado de manera preventiva hasta que se aclare su situación. No se trata de prejuzgar culpabilidades, sino de preservar la institucionalidad y evitar costos políticos mayores”.
“Si después se demuestra la inocencia, se celebra; y si no, se evitó un daño mayor”, resumió Gebel quien intentó mantenerse por fuera de la polarización política existente en Argentina.
''La gente no tiene problemas con el corrupto porque sabe que existe, sino con lo que hace el líder de ese corrupto'' cerró Dante Gebel.