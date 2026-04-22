Dante Gebel en A24: "No soy pastor, me defino como un comunicador"

Luego, ofreció una reflexión sobre cómo deberían manejarse los episodios de crisis dentro de la gestión pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047066071006314578&partner=&hide_thread=false Hoy a las 23,59 en a 24 @DanteGebelOk Anticipo fuerte. Habla de Adorni, de Milei, de Massa y Cristina pic.twitter.com/U1AibrZJRM — luis novaresio (@luisnovaresio) April 22, 2026

Gebel le sugirió a Manuel Adorni dar un paso al costado

Al referirse al caso que involucra al jefe de gabinete Manuel Adorni evitó personalizar su crítica, pero planteó un criterio general.

“Frente a situaciones bajo investigación, los funcionarios deberían dar un paso al costado de manera preventiva hasta que se aclare su situación. No se trata de prejuzgar culpabilidades, sino de preservar la institucionalidad y evitar costos políticos mayores”.

“Si después se demuestra la inocencia, se celebra; y si no, se evitó un daño mayor”, resumió Gebel quien intentó mantenerse por fuera de la polarización política existente en Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047119537124855911&partner=&hide_thread=false POLITICA, COYUNTURA Y DECISIONES: en la entrevista de @luisnovaresio en @A24COM a @DanteGebelOk fue consultado sobre qué haria con el tema Adorni si le tocara tomar una decisión. Gebel contestó que pediría que dé “un paso al costado” si le tocara “esa situacion”. Ampliaremos. pic.twitter.com/yqwMQfrepn — Ezequiel Spillman (@ezequielmauro) April 23, 2026

''La gente no tiene problemas con el corrupto porque sabe que existe, sino con lo que hace el líder de ese corrupto'' cerró Dante Gebel.