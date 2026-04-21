Portazo libertario: Un concejal deja La Libertad Avanza y se suma al espacio de Dante Gebel

El concejal también explicó que su alejamiento responde a límites dentro de su propio espacio político:

“Cuando no hay lugar para decir lo que uno piensa o defender lo que muchos sienten, hay que dar un paso. Por eso hoy comienzo una nueva etapa”.

Y reforzó el sentido de su decisión con un mensaje político más amplio:

“A partir de ahora, paso a integrar Consolidación Argentina – Unidad Vecinal Geselina, manteniendo mi identidad vecinal y el compromiso de siempre. Porque no se trata de cambiar de sello. Se trata de poder representar de verdad”.

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Críticas del concejal al Gobierno: “Hay cosas insostenibles”

El quiebre no fue solo orgánico. Durante su intervención en el Concejo Deliberante, Vivas apuntó directamente contra el rumbo del Gobierno nacional.

“Hay consultas de lo que pasa a nivel nacional que no puedo contestar. Son insostenibles”, afirmó, en referencia a decisiones del oficialismo.

También cuestionó el discurso económico:

“Es un gobierno que dice que no hay inflación y aumenta todo”.

Incluso dejó una frase que apunta al corazón del Gabinete:

“A Adorni le queden pocas horas en el gobierno si somos lógicos”.

Las declaraciones marcan un giro respecto de su posicionamiento previo, ya que en apariciones públicas recientes había respaldado la figura de Javier Milei, aunque con críticas a la construcción política de Sebastián Pareja.

Qué es Consolidación Argentina y por qué empieza a llamar la atención

El espacio al que se suma Vivas no es uno más. Consolidación Argentina fue lanzado a mediados de marzo con un objetivo claro: impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027.

Se trata de un armado político de base evangelista, con un perfil multisectorial y federal, que busca instalarse como alternativa por fuera de la polarización tradicional.

Aunque todavía es un espacio pequeño, ya cuenta con dirigentes y figuras que lo respaldan. Entre ellos, el secretario general del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles; y Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires.

También suma apoyos del ámbito público, como el exfutbolista Walter Erviti.

En ese esquema, Vivas se convierte en el primer dirigente con cargo institucional en la provincia de Buenos Aires en dar el salto hacia este espacio.

Gebel vuelve al país y activa su agenda política

En paralelo a este movimiento, Dante Gebel confirmó su regreso a la Argentina. El pastor, que reside en Estados Unidos, se encontraba hasta hace pocas horas en Barcelona, España.

Antes de viajar, adelantó parte de su agenda:

“Me esperan varias reuniones y algunas entrevistas”, señaló.

Su llegada coincide con un momento en el que su espacio empieza a sumar nombres propios y a generar atención en distintos sectores políticos.

Un movimiento chico que ya genera ruido

Aunque se trata de una incorporación puntual, el pase de Vivas deja varias señales. Por un lado, expone tensiones internas dentro de La Libertad Avanza a nivel territorial. Por otro, muestra que comienzan a aparecer nuevas construcciones políticas que miran más allá del corto plazo. Con la vista puesta en 2027, movimientos como este -aunque todavía incipientes- empiezan a ser seguidos de cerca por una dirigencia que ya se prepara para la próxima disputa de poder.

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