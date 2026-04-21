El Gobierno acelera con la Ley Hojarasca mientras el Congreso sigue sin sesiones

Detrás de la propuesta está la lógica central del Gobierno: reducir el peso del Estado y simplificar el entramado normativo. En esa línea, Sturzenegger ya había sido contundente semanas atrás:

“Son normas inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”.

El ministro también llevó el debate a redes sociales, donde definió la iniciativa como una “depuración normativa” y sintetizó el espíritu del proyecto con una frase alineada con la visión presidencial: “cuantas menos leyes, más justicia”.

Normas de distintas épocas, incluso de gobiernos militares

Uno de los puntos que el oficialismo busca destacar es el alcance histórico de las normas que pretende derogar. Según explicaron desde el Gobierno, entre las disposiciones incluidas hay firmas de distintos períodos políticos.

Aparecen normas impulsadas por expresidentes como Isabel Perón, Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Arturo Frondizi, Carlos Menem y Néstor Kirchner. También se incluyen decretos y leyes de gobiernos de facto, como los de Jorge Videla, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone y Juan Carlos Onganía.

La estrategia apunta a mostrar que el problema no es ideológico sino acumulativo: décadas de legislación superpuesta que, según el Ejecutivo, hoy genera ruido más que soluciones.

Los puntos sensibles que podrían trabar el debate en el Congreso

Más allá del planteo general, hay artículos del proyecto que ya anticipan discusiones en comisión.

Uno de ellos es la posible derogación de la Ley 20.984, sancionada en 1975, que creó el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Se trata de una entidad integrada por legisladores en funciones y exlegisladores, actualmente presidida por Rafael Pascual, que desarrolla actividades académicas como el programa “Cambio de Roles”.

También está en la mira la Ley 24.807, de 1997, que dio origen a la Federación Argentina de Municipios, hoy encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Este último punto no es menor: la semana pasada, intendentes vinculados a esa federación se movilizaron frente al Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos retenidos por la Nación, en un contexto de creciente tensión con la Casa Rosada.

Críticas de la oposición: “Debates sin impacto real”

Desde la oposición ya empezaron a marcar diferencias. El diputado del Frente Renovador Sebastián Galmarini cuestionó el proyecto y el enfoque del oficialismo.

Sostuvo que la iniciativa apunta a generar “debates polarizantes sin impacto real en la economía” y criticó el uso de recursos del Estado para impulsar este tipo de propuestas.

Además, planteó que el Gobierno debería priorizar otros temas de mayor urgencia en lugar de avanzar con la eliminación de normas que, según su mirada, no modifican la realidad económica.

Un Congreso en pausa, pero con tensión en aumento

Aunque no habrá sesiones esta semana, el avance de la Ley Hojarasca muestra que el oficialismo busca sostener el ritmo de su agenda reformista desde las comisiones. El proyecto no solo pone en discusión el volumen de leyes vigentes, sino también el modelo de Estado que propone el Gobierno. En ese cruce, el debate recién empieza y promete escalar cuando llegue al recinto.

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