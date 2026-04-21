"El argentino más importante": El mensaje de Milei por Francisco y el recuerdo de su pedido de perdón

“En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: ‘no te calentés, todos hacemos boludeces de chico’”.

El episodio cobra relevancia en el contexto del vínculo previo entre ambos, marcado por críticas públicas del hoy Presidente hacia el entonces jefe de la Iglesia.

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Un homenaje al Papa Francisco en medio de la gira por Israel

El mensaje de Milei se dio mientras participa de las actividades por el 78° aniversario de la independencia de Israel. En ese contexto, también se difundió una imagen oficial en la que se lo ve en el Santo Sepulcro, con los ojos cerrados y en actitud de recogimiento.

En la escena lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en una postal que buscó transmitir solemnidad y respeto en el marco del homenaje.

La carta a la Iglesia: “Uno de los argentinos más trascendentes”

El recuerdo del Papa no se limitó a redes sociales. Milei también envió una carta al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, en la que profundizó su valoración sobre la figura de Francisco.

En ese texto, lo definió como “uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar”.

Además, evocó momentos personales que marcaron su vínculo con el Pontífice:

“Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país”.

También recordó los encuentros mantenidos en Roma en 2024, donde, según expresó, pudo valorar “su calidez y su claridad”.

El mensaje de Villarruel: fe, legado y compromiso

La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a las conmemoraciones con un mensaje propio en redes sociales, en el que destacó el rol del Papa como figura global.

“Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren”, escribió.

En esa línea, reflexionó sobre el significado de su fallecimiento para los creyentes:

“Para los católicos, su partida nos pone frente al misterio de la vida eterna y nos invita a renovar la esperanza en la promesa de Dios”.

Villarruel calificó a Francisco como “una figura histórica cuya huella traspasó todas las fronteras y motivó a generaciones”, y cerró su mensaje con una referencia a su legado:

“Que su legado nos impulse a perseverar en el camino de la fe, el servicio y el amor a la Patria. Su recuerdo siempre prevalecerá entre nosotros”.

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