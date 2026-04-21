La interna dentro del oficialismo suma un nuevo capítulo con tensiones crecientes entre el sector conocido como Las Fuerzas del Cielo, vinculado a Santiago Caputo, y el entorno más cercano de Karina Milei. Aunque ambas figuras orbitan el núcleo de poder del presidente, las diferencias estratégicas y de construcción política comenzaron a hacerse visibles en las últimas semanas.
EL PERONISMO NO SE QUEDA ATRÁS
Las Fuerzas del Cielo vs. Karina Milei: Tensión en alza en la interna libertaria
En medio de las diferencias entre el entorno de Santiago Caputo y Karina Milei, Eduardo Feinmann expuso a la oposición al mostrar un chat de WhatsApp.
Las fricciones se reflejan tanto en la toma de decisiones como en la comunicación del Gobierno. Fuentes cercanas al oficialismo admiten que existen desacuerdos sobre la forma de administrar la agenda pública y la relación con aliados clave, lo que genera superposiciones y ruidos internos que preocupan en la Casa Rosada. Un claro ejemplo fue la discusión virtual que mantuvieron el influencer Gordo Dan y la diputada Lilia Lemoine.
Por ahora, desde el entorno presidencial intentan bajar el tono a la disputa y sostienen que se trata de controvercias dentro de un mismo proyecto. Sin embargo, la evolución de la interna será determinante para la estabilidad del Gobierno y su capacidad de sostener cohesión en un contexto político y económico complejo.
En ese marco, distintos actores del oficialismo buscan evitar que las diferencias escalen a un conflicto abierto que impacte en la gestión diaria. La convivencia entre perfiles más disruptivos, con fuerte presencia en redes sociales, y sectores enfocados en la construcción política tradicional plantea un equilibrio delicado. Hacia adelante, el desafío será ordenar esas tensiones sin afectar la toma de decisiones ni la proyección del espacio en el mediano plazo.
Eduardo Feinmann sacó el foco de Santiago Caputo y Karina Milei al exponer internas en el peronismo
La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta tras la difusión de un supuesto chat de intendentes que reveló tensiones en el oficialismo provincial. El material, mostrado por Eduardo Feinmann por medio de la pantalla de A24.
Según lo exhibido, varios jefes comunales enviaron mensajes de apoyo a Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial, tras una intervención quirúrgica a la que debió someterse en Barcelona. Sin embargo, el tono cambió con la participación de Mayra Mendoza, quien habría lanzado un mensaje con críticas implícitas al entorno del gobernador Axel Kicillof.
“Te operaron en Barcelona”, habría escrito la intendenta de Quilmes en comparación con la situación judicial de Cristina Kirchner, en una frase interpretada como un reproche político. El mensaje incluyó además cuestionamientos sobre la falta de gestos hacia la exmandataria, lo que tensó aún más el intercambio.
El episodio se suma a una serie de cruces previos entre el kicillofismo y La Cámpora, y refleja una interna que, aunque muchas veces soterrada, emerge en momentos clave. Por ahora, las diferencias siguen latentes y vuelven a poner en evidencia las dificultades para sostener la unidad dentro del espacio.
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