Eduardo Feinmann sacó el foco de Santiago Caputo y Karina Milei al exponer internas en el peronismo

La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta tras la difusión de un supuesto chat de intendentes que reveló tensiones en el oficialismo provincial. El material, mostrado por Eduardo Feinmann por medio de la pantalla de A24.

Según lo exhibido, varios jefes comunales enviaron mensajes de apoyo a Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial, tras una intervención quirúrgica a la que debió someterse en Barcelona. Sin embargo, el tono cambió con la participación de Mayra Mendoza, quien habría lanzado un mensaje con críticas implícitas al entorno del gobernador Axel Kicillof.

Las Fuerzas del Cielo vs. Karina Milei Tensión en alza en la interna libertaria - Urgente24 Eduardo Feinmann expuso la interna peronista.

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“Te operaron en Barcelona”, habría escrito la intendenta de Quilmes en comparación con la situación judicial de Cristina Kirchner, en una frase interpretada como un reproche político. El mensaje incluyó además cuestionamientos sobre la falta de gestos hacia la exmandataria, lo que tensó aún más el intercambio.

El episodio se suma a una serie de cruces previos entre el kicillofismo y La Cámpora, y refleja una interna que, aunque muchas veces soterrada, emerge en momentos clave. Por ahora, las diferencias siguen latentes y vuelven a poner en evidencia las dificultades para sostener la unidad dentro del espacio.

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